Voci da Gaza: giorno 274, 275 277 e 277

I giorni duecentosettantaquattresimo, duecentosettantacinquesimo, duecentosettantasesimo e duecentosettantasettesimo della guerra di sterminio di Gaza, dal 6 al 9 luglio 2024

Di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Stanno passando giorni difficili e la gente di Gaza City è in uno stato di smarrimento, senza via di fuga a destra, a sinistra, a est o a ovest.

Ancora una volta, Gaza City è sotto il fuoco via terra, mare e aria. Nel momento in cui sentiamo parlare di negoziati nello Stato del Qatar per raggiungere un accordo per fermare questa aggressione sionista, la follia dei leader della guerra sionista si sta accendendo , attaccando nuovamente Gaza City e i restanti cittadini che vi abitano.

Quando l’esercito sionista ha iniziato a trasmettere i suoi avvisi sulla necessità di evacuare i residenti del quartiere di Al-Daraj e del quartiere di Al-Tuffah nel centro di Gaza City, e prima ancora del quartiere di Al-Shujaiya e del quartiere di Al-Zaytoun a sud di Gaza City, ho pensato che la zona dove si trova la mia casa, a ovest di Gaza, potesse essere più sicura. Poi sono andata la mattina per verificare la situazione, e mentre andavo lì sono stata sorpresa da un flusso di donne e uomini sfollati che camminavano verso ovest, trascinando dietro di sé bambini e alcuni carichi leggeri. I fortunati erano quelli che potevano cavalcare nei carri trainati da asini che trasportavano pile di biancheria da letto, utensili e cibo che potevano essere trasportati.

Poi, all’incrocio con Al-Jalaa Street, ho visto un altro ruscello dirigersi nella direzione opposta, verso est e viceversa. Non sapevo dove stessero andando, e nemmeno loro lo sapevano e l’ho dedotto dalle loro domande all’autista: “Dove stiamo andando?” Alcuni di loro si sparpagliavano sui marciapiedi davanti alle porte dei negozi relativamente chiusi sotto le case distrutte, e chiedevano a tutti quelli che passavano davanti a loro: “Dite, si sono ritirati dalla zona di Al-Tuffah? Fino a dove sono penetrati nella zona di Al-Daraj? Per favore, diteci dove dobbiamo andare?”.

La scena era triste e strappa lacrime, mentre ricordavo il giorno in cui ci siamo sfollati da casa mia nel secondo mese dell’aggressione a Gaza. Ciò che è peggio è che appena arrivata alla sede del centro e mentre stavo lavorando, ho ricevuto una chiamata che comunicava che la strada del nostro centro rientrava nella mappa rossa dell’esercito sionista che ordina ai residenti delle strade e delle piazze della zona di Al Rimal e della zona dell’università e della sede dell’UNRWA di evacuare, e la domanda della gente rimane immutata: “Dove dovremmo andare?”.

Avevo già lasciato il posto per tornare alla casa dove alloggio, e il flusso di persone per le strade continuava a perdersi, senza meta e senza sapere dove andare dopo l’evacuazione dei rifugi per sfollati in Al-Nasr Street. La mia parente, di ritorno da commissioni in Jaffa Street con sua figlia è arrivata ansimante dicendo: “Oh, aiuto, aiuto, le persone sono come torrenti per strada e nessuno sa dove deve sfollarsi. I droni quadricotteri sparano indistintamente sulla gente e tutti corrono. Siamo state colte di sorpresa e non sapevamo cosa stesse accadendo. Tornando ci siamo perse per le strade, senza sapere dove andare”.

Sebbene i nove mesi trascorsi siano stati pieni di molti shock strazianti e tristi, e pieni di particolari difficili da raccontare, e durante i quali i capelli dei bambini sono diventati grigi e il cuore degli adulti ardeva di dolore per coloro che hanno perso oltre alla casa e le fonti di sostentamento e di reddito. Questo nemico insidioso non è ancora soddisfatto dal sangue del nostro popolo che è fluito e continua a scorrere, e non si è riempito ancora il naso dal fetore di morte che si sta diffondendo ovunque, trasportato dai venti in tutte le parti della terra. Il governo guerrafondaio sionista continua a minacciare e intimidire e a suggerire che non si raggiungeranno accordi prima che il movimento di Hamas venga eliminato, e non permetterà alle donne e agli uomini sfollati di ritornare al nord senza essere perquisiti, anche se in realtà non hanno bisogno di una scusa per continuare questa feroce, disgustosa e odiosa aggressione, ma la loro ferocia aumenta come se fossero in gara con le dichiarazioni dei rappresentanti del movimento Hamas, che a loro volta ritengono che la morte sia a buon mercato e che migliaia di persone si siano unite a loro e che siano pronte per una lunga battaglia in questa guerra.

Purtroppo, per il decimo mese consecutivo, la popolazione della Striscia di Gaza sta pagando il prezzo di questa aggressione, che non si ferma nonostante tutti i tentativi di raggiungere un accordo per porvi fine, o almeno porre fine a questo ciclo, anche temporaneamente. Il popolo è esausto per tutti i dolori e le sofferenze di questa maledetta aggressione sionista fatta di omicidi, sfollamenti, fame e distruzione. L’oppressione rappresentata dalle lacrime di uomini e donne non sono tollerabili, e la loro pazienza si è esaurita, e tutto ciò che desiderano per ora è che tutta questa follia finisca il prima possibile in modo che possano respirare e inalare aria fresca senza il fumo della polvere da sparo la mattina dopo.