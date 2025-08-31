Articolo pubblicato originariamente su France 24. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Israele ha visto raddoppiare l’emigrazione dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e la successiva guerra a Gaza. Mentre alcuni scelgono di partire per motivi di sicurezza, tra coloro che scelgono l’esilio ci sono attivisti per la pace stanchi della guerra e che si sentono sempre più isolati nella deriva illiberale del loro Paese.

Lavorare per la pace in Medio Oriente è il motivo per cui Mordechai, 42 anni, attivista di sinistra, ha scelto di rimanere in Israele.

Poi è arrivato il 7 ottobre 2023 e la guerra a Gaza.

“Abbiamo rinunciato a Israele”, dice. “Abbiamo rinunciato a trasformare il governo in qualcosa che possa creare la pace in Medio Oriente”.

All’indomani degli attentati del 7 ottobre, “ho visto che c’è ben poco di sinistra in Israele”, dice.

“Mi sono reso conto che… non stiamo facendo la cosa giusta. Non siamo sulla strada giusta. E i miei figli saranno sulla mia stessa strada”.

Ma presto ha sperimentato un cambiamento che lo ha portato su un’altra strada.

“A un certo punto, la responsabilità che sentivo verso la regione si è trasformata in responsabilità verso i miei figli”, spiega. “Ho due figli e non voglio che si riempiano la testa con le cose che ho in testa io… persone che muoiono, persone in ostaggio e persone che soffrono”.

Mordechai vive ora con la moglie e i due figli, di 9 e 10 anni, in Grecia, una delle principali destinazioni per gli israeliani che emigrano, con decine di migliaia di loro che vi si stabiliscono.

Dopo gli attentati del 7 ottobre, un numero record di israeliani è partito – secondo alcune stime, addirittura raddoppiato – facendo temere una “fuga di cervelli”. Mentre alcuni emigrano per motivi di sicurezza, altri sono sempre più disillusi dallo spostamento di Israele verso la destra politica e dalla guerra punitiva a Gaza.

Il “tabù” dell’emigrazione israeliana

In totale, secondo i dati del governo, 82.700 israeliani hanno lasciato il Paese nel 2024, un numero che ha superato i circa 55.280 arrivi dello stesso anno, lasciando Israele con un raro tasso di migrazione netto negativo.

Frédérique Schillo, specialista di Israele e co-autore di “Sous tes pierres, Jérusalem” (Sotto le pietre di Gerusalemme), lo definisce un “fenomeno di portata senza precedenti”.

“Per molto tempo, la partenza degli israeliani non è stata studiata, le autorità erano riluttanti a parlarne: l’idea che Israele, presunto rifugio per gli ebrei di tutto il mondo, lasciasse partire i suoi figli era assolutamente tabù”, spiega lo storico di Gerusalemme.

Durante il suo primo mandato negli anni ’70, l’ex primo ministro Yitzhak Rabin derise apertamente gli israeliani che lasciavano il Paese, “parlando di ‘smidollati’ e di ‘caduta dei deboli'”, osserva Schillo.

In una nazione costruita sulla migrazione, l’idea di andarsene è particolarmente controversa. In ebraico, stabilirsi in Israele viene definito “aliyah” o “ascensione”. Al contrario, partire è “yerida”, che significa “discesa”.

“C’è l’idea che partire significhi cadere”, dice Schillo. E questo sentimento rimane profondamente radicato nella società israeliana.

Emigrare per motivi politici è anche un lusso, sottolinea la Schillo. Solo gli israeliani di un certo livello socioeconomico – o quelli con origini che danno diritto a un passaporto straniero – possono espatriare.

Non mi sentivo più al sicuro in Israele

Se il 7 ottobre può aver spinto un numero record di persone a prendere in considerazione l’emigrazione, molti hanno iniziato a cercare di andarsene diversi anni prima, afferma Schillo, citando “il disagio degli intellettuali israeliani” nei confronti delle politiche del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

All’inizio del 2023, il governo di Netanyahu ha lanciato una controversa riforma giudiziaria volta a indebolire i poteri della Corte Suprema, il fulcro dei controlli e degli equilibri israeliani. Manifestazioni di massa sono scoppiate in tutto il Paese, raccogliendo decine di migliaia di persone per proteste settimanali per diversi mesi.

Tra loro c’erano anche Mordechai e sua moglie. Ma l’umore nazionale è cambiato dopo gli attacchi del 7 ottobre.

“Netanyahu ha davvero accelerato il motore della destra…”, racconta Mordechai. “Ho iniziato a sentire un’aperta ostilità nei miei confronti in Israele, in quanto liberale”.

“Non mi sentivo più al sicuro. Mi sembrava che il clima rendesse molto facile attaccare i manifestanti di sinistra come noi, anche se erano cittadini israeliani”, ricorda.

Come immigrati in Grecia, “ad Atene siamo isolati”, dice. “Ma almeno la gente non è apertamente ostile”.

L’attivista per la pace Noga, che ha documentato le violazioni dei diritti umani nei Territori palestinesi per il centro B’Tselem, ha lasciato Israele nel settembre 2024.

“Ho perso la fede”, dice semplicemente. “Ho visto come reagisce la gente quando c’è violenza contro di loro, e c’è ingiustizia e violenza commessa dal loro Paese contro gli altri… la gente non vuole sapere dell’ingiustizia che stiamo facendo. Si sentono solo [come] vittime”.

Ha anche parlato di sentirsi “isolata”, anche nella sua cerchia di sinistra in Israele. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, dice che molti israeliani hanno “perso la compassione”.

“Ho sentito che quasi nessuno di quelli che conosco [o] intorno a me si preoccupa di ciò che sta accadendo a Gaza… non era qualcosa di cui la gente parlava”, dice. “E quando la gente ne parla, trova un modo per giustificare ciò che sta accadendo”.

“Naturalmente, ci sono attivisti in Israele che rimangono in Israele e combattono e fanno un lavoro molto importante”, dice.

Ma coloro che lavorano per la pace potrebbero dover aspettare ancora a lungo.

“Siamo una minoranza troppo piccola per cambiare le cose”, dice Noga.

Il “fardello” israeliano

Un anno dopo essersi stabilita nella sua nuova casa a Milano, Noga ha trovato un nuovo senso di pace. “Ho sentito di essermi trasferita in un Paese normale, dove quando vedi un aereo è solo un aereo che porta la gente da qui e da lì. Non una macchina da guerra che uccide i bambini”.

E nessuno sembra giudicarla nel capoluogo lombardo. Ma Noga ha ancora un persistente senso di rimorso, quello che lei chiama “il peso della mia israelicità”.

“Sento sempre… il senso di colpa per quello che Israele sta facendo, e ho sempre paura che la gente pensi che io lo sostenga”.

E potrebbe esserci motivo di sentirsi a disagio.

“Israele sta per diventare uno Stato paria sulla scena internazionale e gli israeliani vengono presi di mira”, osserva Schillo.

L’Italia ha visto un forte aumento della violenza antiebraica dopo gli attentati dell’ottobre 2023 e l’inizio della guerra di Gaza. I 216 incidenti antisemiti registrati solo tra ottobre e dicembre di quell’anno sono stati quasi pari ai 241 registrati nell’intero 2022, secondo il rapporto annuale dell’Osservatorio antisemitismo.

Tsunami antisemita

Una tendenza simile è riscontrabile in molti Paesi occidentali. “Uno tsunami antisemita sta travolgendo il pianeta”, afferma Schillo. “Gli israeliani, anche se hanno scelto di allontanarsi da Israele, sono ancora percepiti come israeliani, come ebrei: sono presi nel fuoco incrociato”.

Mordechai è cauto nel suo nuovo Paese, menziona raramente il suo Paese d’origine e spesso abbassa la voce quando parla in ebraico con la moglie o i figli.

Sebbene non sia mai stato un israeliano particolarmente orgoglioso, dice che ora si sente come se fosse “qualcosa per cui devo scusarmi”.

Quando la gente glielo chiede, “dire che vengo da Israele è già considerato a volte un atto politico o addirittura violento”, dice. “Ma non si può fare a meno… è il luogo in cui sono nato”.

È persino attento a parlare con altri israeliani che potrebbero non condividere le sue opinioni critiche su Israele.

Gli israeliani di sinistra e liberali stanno vivendo un “doppio isolamento”, dice.

Poiché la sinistra di solito si schiera dalla parte delle vittime e dei perdenti, “la sinistra internazionale non ha spazio per noi in questo momento”.

“Non c’è spazio per il nostro dolore”.