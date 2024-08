La Campagna Ponti e non muri di Pax Christi Italia si unisce all’indignazione, dolore e sgomento già manifestati da altre realtà associative.

Indignazione, dolore e sgomento per lo sterminio del popolo palestinese che l’esercito israeliano sta perpetrando a Gaza, indisturbato, nel totale disinteresse dell’Europa che troppo spesso parla delle proprie radici cristiane che però non le impediscono di girare il capo altrove, fingendo di non vedere quello che accade.

Oggi a Gaza ma da quasi ottant’anni in tutta la Palestina storica.

Ma l’indignazione il dolore e lo sgomento sono provocati anche da quanto sta accadendo in Cisgiordania. Dal sette ottobre in poi, Israele (esercito e coloni) sta sottraendo ulteriore territorio alla Palestina, con attacchi violenti, sequestri e uccisioni. Anche qui nel totale disinteresse delle nostre nazioni europee, proseguendo nel progetto sionista di totale occupazione della Palestina ed espulsione del popolo palestinese.

Chiediamo con forza un immediato e definitivo cessate il fuoco a Gaza, la sospensione delle operazioni di guerra in Cisgiordania. Chiediamo che si intraprenda davvero un iter diplomatico che, nell’osservanza delle norme di diritto internazionale, restituisca terra, dignità e libertà al popolo palestinese. Un popolo che ha, come tutti gli altri, diritto all’autodeterminazione, ad avere un proprio stato con i confini stabiliti nel 1967.

Ristabiliamo il diritto e la giustizia. Restiamo umani.

Campagna Ponti e non muri

Pax Christi Italia

Foto di copertina: Creator: Hatem Khaled | Credit: REUTERS