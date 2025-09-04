Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Un database riservato dell’esercito israeliano indica che la stragrande maggioranza dei 6.000 palestinesi arrestati a Gaza e detenuti in condizioni terribili nelle carceri israeliane sono civili.

Di Yuval Abraham

Solo un palestinese su quattro catturato dalle forze israeliane a Gaza è stato identificato dall’esercito come militante, mentre i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei “combattenti illegali” detenuti nelle carceri israeliane dal 7 ottobre, come rivela un’inchiesta congiunta di +972 Magazine, Local Call e Guardian.

Questo è quanto emerge dai dati ottenuti da un database gestito dalla Direzione dell’intelligence militare israeliana (nota con l’acronimo ebraico “Aman”), oltre alle statistiche ufficiali delle carceri israeliane divulgate in procedimenti legali. Le testimonianze di ex detenuti palestinesi e di soldati israeliani che hanno prestato servizio nelle strutture di detenzione indicano inoltre che Israele ha consapevolmente rapito civili in massa e li ha trattenuti per lunghi periodi in condizioni spaventose.

I dati sulla detenzione citati dallo Stato a maggio in risposta alle petizioni dell’Alta Corte hanno rivelato che un totale di 6.000 palestinesi sono stati arrestati a Gaza durante i primi 19 mesi di guerra e detenuti in Israele in base a una legge che prevede l’incarcerazione di “combattenti illegali” – uno strumento legale che consente a Israele di imprigionare le persone a tempo indeterminato, senza accuse o processi, se ci sono “ragionevoli motivi” per ritenere che abbiano partecipato ad “attività ostili contro lo Stato di Israele” o che siano membri di un gruppo che lo ha fatto.

I politici, i militari e i media israeliani si riferiscono abitualmente a tutti i detenuti palestinesi provenienti da Gaza come “terroristi”, e il governo non ha riconosciuto la detenzione o il possesso di civili. Il Servizio carcerario israeliano (IPS) ha affermato in rapporti pubblici, senza produrre prove, che quasi tutti i “combattenti illegali” detenuti nelle carceri israeliane sono membri di Hamas o della Jihad islamica palestinese (PIJ).

Tuttavia, i dati ottenuti a metà maggio dal database di Aman, che fonti di intelligence hanno descritto come l’unica fonte affidabile per determinare chi l’esercito considera combattenti attivi a Gaza, hanno mostrato che Israele ha arrestato solo 1.450 persone appartenenti alle ali militari di Hamas e PIJ – il che significa che circa tre quarti dei 6.000 detenuti non appartengono a nessuno dei due.

Il database, la cui esistenza è stata recentemente rivelata da +972, Local Call e dal Guardian, elenca i nomi di 47.653 palestinesi che l’esercito considera militanti di Hamas e PIJ (viene aggiornato regolarmente e include persone reclutate dopo il 7 ottobre). Secondo i dati, a metà maggio Israele aveva arrestato circa 950 combattenti di Hamas e 500 combattenti di PIJ.

Il database non contiene informazioni sui membri di altri gruppi armati a Gaza, che nei rapporti dell’IPS sono indicati come meno del 2% dei detenuti “combattenti illegali”. Fino a 300 palestinesi sono inoltre detenuti in Israele con l’accusa di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre; non sono definiti “combattenti illegali” ma detenuti penali, poiché Israele sostiene di avere prove sufficienti per perseguirli.

+972, Local Call e il Guardian hanno ottenuto i dati numerici del database senza i nomi delle persone elencate o le informazioni che presumibilmente le incriminano – la cui affidabilità è a sua volta messa in discussione da accuse inconsistenti rivolte a persone come il giornalista di Al Jazeera Anas Al-Sharif, assassinato il mese scorso.

Nel corso della guerra, in parte a causa del grave sovraffollamento delle carceri, Israele ha rilasciato più di 2.500 prigionieri che aveva classificato come “combattenti illegali”, il che implica che non credeva che fossero realmente militanti. Altri 1.050 sono stati rilasciati nel corso di scambi di prigionieri concordati tra Israele e Hamas.

Sia i gruppi per i diritti che i soldati israeliani hanno descritto una percentuale di combattenti ancora più bassa tra le persone radunate a Gaza rispetto a quanto emerge dai dati trapelati. Nel dicembre 2023, quando le foto di decine di palestinesi spogliati e incatenati hanno suscitato l’indignazione internazionale, gli ufficiali superiori hanno ammesso ad Haaretz che “l’85-90%” non erano membri di Hamas.

Il Centro Al Mezan per i diritti umani, con sede a Gaza, ha rappresentato centinaia di civili detenuti nelle carceri israeliane. Il suo lavoro “evidenzia una campagna sistematica di detenzioni arbitrarie che colpiscono indiscriminatamente i palestinesi, a prescindere da ogni presunto reato”, ha dichiarato il vice direttore Samir Zaqout.

“Al massimo, forse uno su sei o sette [detenuti] potrebbe avere un legame con Hamas o altre fazioni militanti, e anche in questo caso, non necessariamente attraverso le loro ali militari. In molti casi, l’affiliazione politica a una fazione palestinese è sufficiente perché Israele etichetti qualcuno come combattente”.

I palestinesi che sono stati rilasciati dai centri di detenzione militare israeliani e dalle prigioni dell’IPS nel corso della guerra hanno testimoniato condizioni estremamente dure, compresi abusi e torture di routine. A causa di queste pratiche, decine di detenuti sono morti sotto la custodia israeliana.

Bypassare il giusto processo

Emanata nel 2002, la legge sull’incarcerazione dei combattenti illegali è stata concepita per consentire a Israele di detenere persone in tempo di guerra senza doverle riconoscere come prigionieri di guerra, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra. La legge consente inoltre a Israele di negare ai detenuti l’accesso a un avvocato per un massimo di 75 giorni.

I tribunali israeliani prolungano la detenzione dei palestinesi quasi automaticamente, basandosi su “prove segrete” in udienze che durano solo pochi minuti. Secondo i dati del gruppo israeliano per i diritti HaMoked, l’IPS sta attualmente detenendo circa 2.660 gazawi arrestati dopo il 7 ottobre come “combattenti illegali” – il numero più elevato mai raggiunto dall’inizio della guerra. Le organizzazioni legali ritengono che altre centinaia di persone siano attualmente rinchiuse in strutture di detenzione militare israeliane prima di essere trasferite nelle carceri dell’IPS (a maggio, il numero totale di detenuti “combattenti illegali” nelle carceri e nei centri di detenzione messi insieme era di 2.750, secondo l’esercito).

“Se Israele volesse processare tutti i detenuti, dovrebbe redigere dei capi d’accusa specifici e presentare le prove di tali accuse”, ha spiegato Jessica Montell, direttore di HaMoked. “Il giusto processo può essere complicato. Ecco perché hanno creato la legge sui combattenti illegali, per aggirare tutto questo”.

Questa legge, ha aggiunto Montell, ha facilitato la “sparizione forzata di centinaia e persino migliaia di persone” che sono effettivamente detenute senza alcun controllo esterno.

Il fatto che tre quarti delle persone detenute come “combattenti illegali” non siano considerate nei registri dell’esercito come appartenenti alle ali armate di Hamas o PIJ “mina l’intera giustificazione della loro detenzione”, ha spiegato Tal Steiner, direttore del Comitato pubblico contro la tortura in Israele, le cui petizioni legali contro l’incarcerazione di massa hanno spinto lo Stato a fornire i dati sul numero di detenuti dal 7 ottobre.

“Non appena l’ondata di arresti di massa è iniziata a Gaza nell’ottobre 2023, c’era la seria preoccupazione che molte persone non coinvolte fossero detenute senza motivo”, ha continuato Steiner. “Questa preoccupazione è stata confermata quando abbiamo appreso che la metà delle persone arrestate all’inizio della guerra sono state poi rilasciate, dimostrando che la loro detenzione non aveva alcun fondamento”.

Un ufficiale dell’esercito israeliano che ha guidato le operazioni di arresto di massa nel campo profughi di Khan Younis ha dichiarato a +972, Local Call e al Guardian che la missione della sua unità era quella di “prosciugare” il campo e costringere i suoi residenti a fuggire più a sud. Come parte di questa missione, i detenuti sono stati arrestati in massa e portati in strutture militari dove sono stati classificati come “combattenti illegali”.

“Tutti sono stati portati in lunghi convogli, con sacchi in testa, verso la costa, ad Al-Mawasi”, ha raccontato. “Venivano portati in quella che chiamavamo struttura di ispezione, dove le persone venivano controllate. Ogni notte caricavano un camion aperto con decine, centinaia di uomini, bendati, legati, impilati l’uno sull’altro. Ogni notte un camion come questo andava in Israele”.

L’ufficiale si è reso conto che non veniva fatta alcuna distinzione “tra un terrorista entrato in Israele il 7 ottobre e qualcuno che lavorava per l’autorità idrica di Khan Younis”, e che gli arresti venivano effettuati in modo quasi arbitrario, anche di minori. “È inconcepibile”, ha detto. “Prendete un uomo, un ragazzo, un giovane, dalla sua famiglia e lo mandate in Israele per interrogarlo. Se mai tornerà, come farà a ritrovarli?”.

Ahmad Muhammad, un trentenne del campo profughi di Khan Younis, ha raccontato di essere stato costretto a camminare in uno di questi convogli con la moglie e i tre figli il 7 gennaio 2024. Al posto di blocco, l’esercito ha annunciato con un megafono che gli uomini dovevano fermarsi, identificandoli in base al colore dei loro vestiti. “Camicia blu, torna indietro, torna indietro”, mi ha urlato un soldato”, ha ricordato.

È stato separato insieme a un gruppo di altri uomini. “Eravamo un gruppo casuale di persone – io lavoro come barbiere nel campo, non sono affiliato a nessuna fazione”, ha raccontato Muhammad. “Ogni volta che un soldato si avvicinava, ci imprecava contro, finché non è arrivato un camion e siamo stati buttati dentro, ammassati l’uno sull’altro, profondamente umiliati”.

Muhammad è stato portato nella prigione del Negev e interrogato sugli attacchi del 7 ottobre. Ha detto ai soldati di non sapere nulla, ma loro lo hanno tenuto in detenzione per un anno intero. Ancora oggi non sa perché. “Ho vissuto giorni difficili in prigione: malattie, freddo, torture, umiliazioni”, ha spiegato.

Muhammad è stato rilasciato a gennaio di quest’anno insieme a circa 2.000 altri prigionieri palestinesi nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas – la metà dei quali era stata detenuta dal 7 ottobre in base alla legge sui combattenti illegali e per mesi gli era stato negato l’accesso a un avvocato o a un giusto processo.

Non stanno restituendo gli ostaggi, quindi perché dovremmo lasciarli andare?

Diversi soldati hanno confermato a +972, Local Call e al Guardian di essere stati testimoni della detenzione di massa di civili palestinesi nelle strutture militari israeliane. Un soldato che ha prestato servizio nel famigerato centro di detenzione di Sde Teiman ha detto che un complesso era soprannominato “il recinto geriatrico” perché tutti i detenuti erano anziani o gravemente feriti, alcuni dei quali presi direttamente dagli ospedali di Gaza.

“Dall’ospedale indonesiano [di Beit Lahiya] prendevano masse di persone”, ha detto il soldato. “Portavano uomini in sedia a rotelle, persone senza gambe. Ricordo un uomo di 75 anni, con monconi gravemente infettati. Ho sempre pensato che la scusa per arrestare i pazienti fosse che forse avevano visto gli ostaggi o qualcosa del genere”. Tutti loro, ha aggiunto, erano detenuti nel “recinto geriatrico”.

Un altro soldato che comandava una squadra all’inizio della guerra ha detto che l’esercito ha arrestato un paziente di settant’anni all’interno dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City. “È arrivato legato a una barella. Era diabetico, con una gamba in cancrena, incapace di camminare. Non era un pericolo per nessuno”. Quell’uomo è stato trasferito a Sde Teiman.

Oltre a radunare i civili feriti negli ospedali di Gaza e a imprigionarli nei centri di detenzione israeliani, Israele ha arrestato centinaia di medici che li curavano. Oggi, più di 100 medici di Gaza rimangono imprigionati come “combattenti illegali”, secondo Physicians for Human Rights-Israel (PHRI), che a febbraio ha pubblicato un rapporto che raccoglie le testimonianze di 20 medici e informatori militari che descrivono abusi e torture.

Naji Abbas, capo del dipartimento prigionieri del PHRI, ha affermato che le testimonianze hanno rivelato una routine di incarcerazione di persone per mesi dopo un unico breve interrogatorio. Per Abbas, ciò smentisce l’affermazione di Israele secondo cui tali detenuti sono trattenuti perché in possesso di preziose informazioni sugli ostaggi israeliani prigionieri di Hamas, e vede la loro detenzione come parte dell’attacco di Israele al sistema sanitario di Gaza.

In una testimonianza raccolta dal PHRI, un chirurgo dell’ospedale Nasser di Khan Younis ha descritto come i soldati “si sono seduti sopra di noi, ci hanno preso a calci con gli stivali e ci hanno picchiato con i calci dei fucili”. In un’altra testimonianza, il capo del reparto di chirurgia dell’ospedale indonesiano ha detto: “Ci hanno spinto la testa nella ghiaia, ancora e ancora per quattro ore, ci hanno picchiato selvaggiamente con i manganelli e ci hanno fulminato”.

Un terzo medico ha riferito di essere stato picchiato fino a rompersi le costole, mentre un chirurgo dell’ospedale di Al-Shifa ha descritto detenuti fulminati, aggiungendo di aver sentito di prigionieri che sono morti a causa di ciò. “Sulla strada verso la struttura per gli interrogatori mi hanno detto che mi avrebbero tagliato le dita perché sono un dentista”, ha testimoniato un altro medico a PHRI.

I medici che hanno testimoniato al PHRI sono stati classificati come “combattenti illegali”. Uno di questi detenuti, il dottor Adnan Al-Bursh, primario di ortopedia presso l’ospedale Al-Shifa, è morto in custodia l’anno scorso dopo essere stato arrestato nel dicembre 2023. Secondo la sua famiglia, è stato torturato a morte. Un altro, Iyad Al-Rantisi, direttore di un ospedale femminile a Gaza, è morto l’anno scorso in una struttura per interrogatori dello Shin Bet.

Il medico che ha prestato servizio ad Anatot ha detto che molti medici palestinesi sono stati imprigionati lì. Ricorda un pediatra, incatenato e bendato, che lo supplicava in inglese: “Siamo suoi colleghi, può aiutarmi?”.

Nel giugno del 2024, l’allora capo dello Shin Bet, Ronen Bar, inviò una lettera al Primo Ministro Benjamin Netanyahu per avvertire di una crisi di sovraffollamento delle carceri: il numero di detenuti aveva superato i 21.000, mentre la capacità era di soli 14.500 posti. Ha scritto che il trattamento dei detenuti “rasenta l’abuso”, esponendo i dipendenti statali a possibili procedimenti penali all’estero.

Il duro trattamento dei detenuti è coerente con le osservazioni del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che l’anno scorso ha dichiarato che una delle sue principali priorità era quella di “peggiorare le condizioni” dei prigionieri palestinesi, anche fornendo solo cibo “minimo”. Molti civili gazani arrestati e imprigionati dalle forze israeliane hanno testimoniato di essere stati sottoposti a gravi abusi e torture.

Ma l’arresto di massa di medici e altri civili sembra essere stato almeno in parte finalizzato a creare una leva per i negoziati sugli ostaggi. Quando il direttore dell’ospedale Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, è stato rilasciato l’anno scorso, il deputato Simcha Rothman, presidente del Comitato per la Costituzione, la Legge e la Giustizia della Knesset, si è lamentato del fatto che fosse stato liberato “non in cambio di ostaggi”. Nella stessa riunione della commissione, il deputato Almog Cohen ha detto che Israele ha perso l’occasione di “prendere un simbolo significativo a Gaza” da usare in un accordo.

“Continuavamo a rilasciare persone ‘gratis’ e questo faceva arrabbiare [i soldati]”, ha spiegato un soldato di stanza in una struttura di detenzione. “[I soldati] dicevano: “Non restituiscono gli ostaggi, quindi perché dovremmo lasciarli andare?””.

Legalizzare il rapimento

Pochi casi evidenziano la crudeltà arbitraria della politica israeliana di incarcerazione di massa più di quello di Fahamiya Al-Khalidi, che i soldati hanno arrestato in una scuola del quartiere Zeitoun di Gaza City il 9 dicembre 2023.

L’allora 82enne soffriva di Alzheimer e faticava a camminare autonomamente, ma l’esercito israeliano la portò comunque al centro di detenzione militare di Anatot, prima di trasferirla il giorno successivo alla prigione di Damon, nel nord di Israele, dove fu imprigionata per sei settimane. Un documento della prigione rivela che la donna era detenuta in base alla legge sui combattenti illegali, confermando i dettagli pubblicati per la prima volta da Haaretz all’inizio del 2024.

In risposta alla nostra inchiesta, l’esercito israeliano ha inizialmente dichiarato che Al-Khalidi era stata arrestata “per escludere il suo coinvolgimento nel terrorismo”. In seguito ha dichiarato che era stata arrestata “sulla base di informazioni specifiche che la riguardavano personalmente”, aggiungendo che “alla luce delle sue condizioni attuali, la detenzione non era appropriata ed è stata il risultato di un errore di giudizio locale e isolato”.

Un medico militare di stanza ad Anatot ha dichiarato a +972, Local Call e al Guardian di essere stato chiamato per curare Al-Khalidi dopo che questa era collassata la prima notte dopo il suo arrivo. “È caduta e si è ferita, probabilmente a causa del filo spinato”, ha raccontato. “Le abbiamo ricucito la mano nel cuore della notte”. Le foto scattate dal medico, viste da +972, Local Call e Guardian, confermano la sua presenza ad Anatot nel periodo in cui Al-Khalidi era detenuta.

Secondo il soldato, Al-Khalidi non ricordava la sua età e pensava di essere ancora a Gaza – eppure l’esercito la considerava ancora una militante. “Dicono ai soldati che la persona è una “combattente illegale”, che equivale a una terrorista”, ha spiegato. “Quando Al-Khalidi è arrivata, ricordo che zoppicava pesantemente verso la clinica. Ed è stata classificata come combattente illegale. Il modo in cui viene usata questa etichetta è folle”.

Al-Khalidi era una delle circa 40 donne che il soldato ricorda di aver visto ad Anatot nei suoi due mesi di permanenza nella struttura. “C’era una donna che aveva avuto un aborto spontaneo; le sue guardie dicevano che sanguinava molto. Un’altra donna, una madre che allattava portata senza il suo bambino, voleva continuare ad allattare per conservare il suo latte”.

Abeer Ghaban, 40 anni, era già detenuta nel carcere di Damon quando è arrivata Al-Khalidi. Ha raccontato che l’anziana donna aveva un aspetto spaventato e il suo viso e le sue mani erano gonfie. Al-Khalidi ha parlato a malapena con gli altri detenuti all’inizio, ma gradualmente hanno appreso che la donna era fuggita quando l’esercito israeliano aveva minacciato di bombardare il suo edificio, ed era stata poi arrestata.

Ghaban ha raccontato di aver passato settimane a prendersi cura di Al-Khalidi mentre erano in carcere insieme. “Le davamo da mangiare con le nostre mani”, ha ricordato. “Le cambiavamo i vestiti. Si muoveva su una sedia a rotelle”.

In un episodio, ha spiegato Ghaban, le guardie carcerarie hanno preso in giro Al-Khalidi fino a quando lei ha tentato di fuggire, si è schiantata contro una recinzione e si è ferita.

Ghaban ha cresciuto da sola per anni i suoi tre figli, di 10, 9 e 7 anni, che sono stati abbandonati a se stessi quando i soldati israeliani l’hanno arrestata a un posto di blocco a Gaza nel dicembre 2023. Durante l’interrogatorio Ghaban si è resa conto che l’esercito aveva confuso suo marito, un agricoltore, con un membro di Hamas con lo stesso nome. Un soldato ha ammesso l’errore dopo aver confrontato le fotografie, ma la donna è stata tenuta in prigione per altre sei settimane, preoccupata per i suoi figli.

Le due donne sono state rilasciate insieme nel gennaio 2024, senza alcuna spiegazione. Ghaban ha aiutato Al-Khalidi a contattare i suoi figli, che vivono all’estero, e ha trovato i suoi figli che chiedevano l’elemosina per strada e che erano a malapena riconoscibili. “Erano vivi”, ha detto, “ma vedere lo stato in cui erano stati per 53 giorni senza di me mi ha spezzato”.

Un giornalista ha documentato Al-Khalidi a Rafah dopo il suo rilascio, disorientata e confusa, senza nessuno dei suoi familiari. Non ricordava da quanto tempo fosse detenuta. “Mi hanno portato via dalla scuola”, ha detto, ancora vestita con i pantaloni grigi della prigione. “Ne ho passate tante”.

Il diritto internazionale consente l’internamento di civili solo se rappresentano una minaccia imperativa per la sicurezza e garantisce diritti fondamentali che Israele sta violando, ha dichiarato Michael Sfard, uno dei principali avvocati israeliani per i diritti umani.

“Le condizioni di detenzione dei gazani in Israele non soddisfano assolutamente, senza dubbio, quanto stabilito dalla Quarta Convenzione di Ginevra”, ha spiegato Sfard, sottolineando che gli abusi violenti, la privazione del cibo e la negazione delle visite della Croce Rossa e delle comunicazioni con le famiglie sono una routine. La legislazione utilizzata per trattenerli, ha aggiunto, è anch’essa “una flagrante violazione del diritto internazionale”.

Hassan Jabareen, direttore del gruppo per i diritti legali palestinesi Adalah, con sede a Haifa, è d’accordo. “La legge sui combattenti illegali è progettata per facilitare la detenzione di massa dei civili e le sparizioni forzate, legalizzando di fatto il rapimento dei palestinesi da Gaza”, ha dichiarato. “Priva i detenuti delle protezioni garantite dal diritto internazionale, comprese quelle specificamente destinate ai civili, usando l’etichetta di ‘combattente illegale’ per giustificare la sistematica negazione dei loro diritti”.

L’esercito israeliano non ha inizialmente negato i dati numerici riportati in questo articolo, ma in una dichiarazione successiva ha affermato che le cifre sono “sbagliate” e ha sostenuto che le nostre affermazioni “riflettono un’incomprensione delle procedure di detenzione in Israele”. Ha proseguito: “Le forze dell’IDF sono tenute a detenere i sospetti sul campo, sia sulla base di informazioni esistenti sia a causa di un ragionevole sospetto derivante dalle circostanze della loro cattura, e ad esaminare chi tra loro è coinvolto in attività terroristiche”. L’IDF respinge categoricamente le richieste di detenzioni arbitrarie.

“Prima dell’emissione di un ordine di internamento permanente, e come parte del processo standard, viene emesso un ordine di detenzione temporanea per il detenuto ai sensi della legge sui combattenti illegali, che consente la sua detenzione per un periodo limitato durante il quale si svolgono indagini e valutazioni. Durante questo periodo, non è ancora stato determinato se l’individuo si qualifica come combattente illegale. Solo se si scopre che l’individuo soddisfa i criteri e rappresenta una minaccia per la sicurezza, viene emesso un ordine di internamento permanente in base a questa legge. Ogni persona detenuta in base a un ordine di internamento permanente è sottoposta a revisione giudiziaria davanti a un giudice della Corte distrettuale dopo l’emissione dell’ordine e di nuovo ogni sei mesi finché rimane in detenzione.

“La maggior parte dei detenuti in base alla legge sui combattenti illegali sono membri di organizzazioni terroristiche, mentre altri sono stati coinvolti in attività terroristiche senza essere affiliati a un gruppo specifico. I detenuti ricevono un’assistenza medica adeguata, che comprende una visita medica al momento dell’ammissione nella struttura di detenzione e controlli medici regolari per monitorare le loro condizioni. Se necessario, i detenuti vengono trasferiti in ospedale per essere curati. I detenuti che necessitano di supervisione medica possono essere tenuti insieme per facilitare l’accesso e l’assistenza da parte del personale medico”.

