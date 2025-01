Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il rapimento del primario dell’ospedale Kamal Adwan è l’ultima manifestazione della campagna israeliana per distruggere il sistema sanitario del territorio

Se esiste un’immagine del 2024 che ha catturato le notizie dell’anno, è questa: il dottor Hussam Abu Safiya, in camice bianco, che si fa strada tra le macerie dell’ospedale Kamal Adwan, da lui diretto — l’ultimo grande centro medico rimasto nel nord di Gaza — avvicinandosi a due carri armati israeliani, le cui canne erano puntate contro di lui.

L’anno appena trascorso è stato dominato dalla morte e dalla distruzione inflitte da Israele nella minuscola enclave.

È stato segnato dal massacro di decine di migliaia di palestinesi — le morti di cui siamo a conoscenza — e dal ferimento di almeno altri 100.000; dalla fame imposta all’intera popolazione; dalla devastazione del paesaggio urbano e agricolo; e dalla cancellazione sistematica degli ospedali e del sistema sanitario di Gaza, compresi l’uccisione, gli arresti di massa e la tortura dei medici palestinesi.

Il 2024 è stato dominato anche dal crescente consenso, tra le autorità legali e per i diritti umani internazionali, che tutto ciò costituisca un genocidio.

Questa immagine, scattata negli ultimi giorni dell’anno, raccontava tutto. Mostrava un medico solitario — che aveva rischiato la vita per mantenere operativo il suo ospedale nonostante l’assedio delle forze israeliane, i bombardamenti di artiglieria e droni israeliani, e il sistematico abbattimento del personale da parte dei cecchini israeliani — avanzare coraggiosamente verso i suoi carnefici e quelli del suo popolo.

Aveva pagato un prezzo personale, proprio come i suoi pazienti e il suo staff. In ottobre, suo figlio Ibrahim, di 15 anni, era stato giustiziato durante un’incursione israeliana nell’ospedale. Un mese dopo, lui stesso era rimasto ferito da schegge durante un bombardamento israeliano sull’edificio.

Il 27 dicembre, l’ospedale non era più in grado di resistere all’attacco brutale di Israele. Quando un altoparlante ordinò ad Abu Safiya di avvicinarsi ai carri armati, lui si incamminò cupamente tra le macerie. Un’“evacuazione” di questo tipo significa solo una cosa: pazienti abbandonati a morire per le ferite, le malattie o la malnutrizione — e sempre più spesso anche per il freddo.

Un numero crescente di neonati sta morendo di ipotermia mentre le loro famiglie trascorrono le gelide notti d’inverno accampate in tende, senza coperte o vestiti adeguati, nei campi che sono diventati la casa della maggior parte della popolazione di Gaza.

La fotografia della resa di Abu Safiya ha chiarito fin troppo bene chi sia Davide e chi sia Golia, chi sia il filantropo e chi il terrorista.

Quello fu il momento in cui la lotta dell’ospedale Kamal Adwan per proteggere la vita giunse a una brusca fine; quando la macchina da guerra genocida israeliana ottenne un’inevitabile vittoria contro l’ultimo baluardo di umanità nel nord di Gaza.

Rinchiuso in un campo di tortura

Quell’immagine è anche l’ultima conosciuta di Abu Safiya, scattata pochi minuti prima del suo cosiddetto “arresto” — in realtà un rapimento — da parte dei soldati israeliani, seguito dalla sua sparizione nel sistema dei campi di tortura israeliani.

Dopo giorni in cui sosteneva di non sapere dove si trovasse, l’esercito israeliano ha infine ammesso di tenerlo in detenzione incomunicabile. L’ammissione sembra essere avvenuta solo a causa di un ricorso presentato ai tribunali israeliani da un’associazione locale per i diritti dei medici.

Secondo un numero crescente di rapporti, Abu Safiya si trova ora nel più famigerato dei centri di tortura israeliani, Sde Teiman, dove l’anno scorso alcuni soldati sono stati ripresi in video mentre stupravano un detenuto palestinese con un manganello fino a provocargli la perforazione degli organi interni.

La speranza

La speranza è che Abu Safiya non subisca la stessa sorte del suo collega, il dottor Adnan al-Bursh, ex primario di ortopedia all’ospedale al-Shifa di Gaza. Dopo quattro mesi di abusi nel carcere di Ofer, al-Bursh è stato gettato nel cortile della prigione dai guardiani, nudo dalla vita in giù, sanguinante e incapace di stare in piedi. È morto poco dopo.

I rapporti delle agenzie per i diritti umani e delle Nazioni Unite, oltre alle testimonianze dei custodi dissidenti, raccontano di pestaggi sistematici, privazione di cibo, abusi sessuali e stupri sui prigionieri palestinesi.

Israele ha accusato Abu Safiya, il più noto pediatra di Gaza, di essere un “terrorista” di Hamas. Ha rapito altre 240 persone dall’ospedale Kamal Adwan, sostenendo che siano “sospetti terroristi” — presumibilmente pazienti e membri dello staff medico — e li sta detenendo in condizioni altrettanto orribili.

Una logica psicotica

Secondo la logica psicotica di Israele, chiunque lavori per il governo di Hamas a Gaza — dunque chiunque, come Abu Safiya, sia impiegato in una delle principali istituzioni dell’enclave, come un ospedale — è considerato un terrorista.

Di conseguenza, qualsiasi ospedale — perché rientra sotto l’autorità del governo di Hamas — può essere trattato come una “roccaforte terroristica di Hamas”, come Israele ha definito il Kamal Adwan. Pertanto, tutte le strutture mediche devono essere distrutte, tutti i medici “arrestati” e torturati, e tutti i pazienti evacuati con la forza.

Nel caso del Kamal Adwan, i feriti, i gravemente malati e le donne in procinto di partorire hanno avuto 15 minuti per staccare le flebo, alzarsi dai letti e raggiungere il cortile devastato. Poi l’esercito israeliano ha dato fuoco all’ospedale.

La cosa più significativa che è emersa è come le classi politiche e i media occidentali abbiano trascorso gli ultimi 15 mesi a promuovere una grande menzogna su Gaza. Non hanno cercato di porre fine al bagno di sangue, ma di nasconderlo – di giustificarlo.

Questo potrebbe spiegare perché l’immagine più rappresentativa del 2024 sia stata quasi del tutto invisibile nei media tradizionali, per non parlare delle prime pagine, mentre Abu Safiya veniva rapito da Israele e il suo ospedale distrutto.

La maggior parte dei capiredattori e dei photo editor – dipendenti dai salari garantiti dai loro proprietari miliardari – ha preferito ignorare la foto dell’anno. I social media, tuttavia, no. Gli utenti comuni l’hanno diffusa ovunque. Hanno compreso cosa mostrasse e quale fosse il suo significato.

‘Guerra della coscienza’

Alla fine del mese scorso, Israele ha annunciato che il prossimo anno spenderà ulteriori 150 milioni di dollari per quella che ha definito “guerra della coscienza”.

In pratica, Israele aumenterà di venti volte il proprio budget per migliorare le campagne di disinformazione mediatica – per ripulire la propria immagine mentre il massacro a Gaza continua.

Israele ha ucciso molti giornalisti a Gaza e impedito ai corrispondenti stranieri di accedere alle sue “zone di uccisione” non dichiarate. Ma nell’era delle dirette streaming dai telefoni, nascondere un genocidio si sta rivelando molto più difficile di quanto Israele avesse immaginato. Non basta, a quanto pare, avere l’establishment occidentale che diffonde la tua disinformazione.

Israele è particolarmente preoccupato per i giovani – come gli studenti universitari – che non si informano attraverso i media filtrati dalla BBC o dalla CNN e, di conseguenza, hanno una comprensione più chiara di ciò che sta accadendo. I loro sensi e la loro sensibilità non sono stati anestetizzati da anni di propaganda occidentale. Sono molto meno inclini, ad esempio, a credere alle fake news israeliane – riciclate e avallate dai media occidentali – che hanno giustificato negli ultimi 15 mesi la distruzione totale degli ospedali di Gaza o la disinformazione secondo cui un medico stimato come Abu Safiya sarebbe segretamente un terrorista.

L’origine della campagna contro il settore sanitario di Gaza

La campagna di Israele per distruggere il sistema sanitario di Gaza è iniziata pochi giorni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Meno di due settimane dopo, Israele ha lanciato un potente missile contro il cortile dell’ospedale al-Ahli di Gaza City; decine di famiglie palestinesi che si erano rifugiate lì, cercando protezione dalla furia militare israeliana, sono rimaste coinvolte nell’esplosione.

Ma i media hanno ripulito questo attacco iniziale contro gli ospedali di Gaza ripetendo acriticamente la pretesa assurda di Israele che fosse stato un razzo palestinese malfunzionante, piuttosto che un missile israeliano, a causare il danno.

L’attacco all’al-Ahli ha tracciato il progetto genocida di Israele, seguito fedelmente negli ultimi 15 mesi. Ha chiarito ai palestinesi che nessun luogo sarebbe stato al sicuro dall’attacco israeliano, nemmeno i luoghi di rifugio consolidati come ospedali, moschee e chiese. Non ci sarebbe stato un posto in cui sfuggire alla sua furia.

E ha chiarito ai leader e ai media occidentali che Israele era pronto a violare ogni principio del diritto umanitario internazionale. Non c’era atrocità, non c’era crimine di guerra che non sarebbe stato commesso, incluso il distruggere il sistema medico di Gaza. I patroni di Israele avrebbero dovuto sostenere pienamente la guerra, indipendentemente da quanto Israele si spingesse oltre.

Ed è esattamente quello che è successo.

Depistaggi

Guardando indietro, il breve clamore sull’attribuzione della responsabilità dell’attacco all’al-Ahli sembra ora quasi surreale. Con l’assenza di qualsiasi forma di resistenza, Israele ha intensificato la sua “guerra della coscienza”, creando una bolla di fake news per collegare gli ospedali di Gaza al terrorismo di Hamas.

Nel giro di poche settimane, Israele ha affermato di aver scoperto una base terroristica di Hamas sotto l’ospedale pediatrico al-Rantisi di Gaza, con depositi di armi e un registro in arabo dei turni di guardia sugli ostaggi israeliani – ma il registro si è rapidamente rivelato essere un semplice calendario innocuo.

L’obiettivo principale di Israele è stato l’ospedale al-Shifa, la struttura medica più importante di Gaza. Israele ha diffuso un video generato al computer che mostrava l’ospedale sopra un presunto “centro di comando e controllo di Hamas”. Anche queste affermazioni sono state trasmesse acriticamente dai media occidentali, sebbene il bunker di Hamas non sia mai stato trovato.

Queste bugie, tuttavia, hanno raggiunto il loro scopo. Anche mentre Israele distruggeva gli ospedali di Gaza e negava l’ingresso agli aiuti medici, lasciando Gaza senza alcun modo di curare uomini, donne e bambini mutilati dai bombardamenti incessanti, i media distoglievano l’attenzione da questi crimini contro l’umanità fin troppo evidenti.

Invece, come sperava Israele, i giornalisti si sono concentrati sui depistaggi, cercando di verificare ogni singola menzogna.

La premessa di lavoro dei media sembrava essere che, se si fosse trovato anche il minimo indizio di complicità tra Hamas e un singolo ospedale o medico di Gaza, la campagna di Israele per distruggere tutte le strutture mediche nell’enclave e negare l’assistenza sanitaria a 2,3 milioni di persone intrappolate nei suoi campi di morte sarebbe stata giustificata.

Fosse comuni

Degno di nota è il fatto che nessuno dei numerosi medici occidentali di alto livello che si sono offerti volontari per lavorare a Gaza ha riferito, al ritorno a casa, di aver visto tracce dei “terroristi armati di Hamas” che, secondo Israele, avrebbero infestato gli ospedali in cui avevano prestato servizio.

Questi medici occidentali sono stati raramente intervistati dai media come contrappunto alla disinformazione israeliana, che ha fornito la razionalizzazione per Israele di radere al suolo gli ospedali e i centri medici di Gaza senza alcuna remora.

I soldati hanno invaso uno dopo l’altro gli ospedali, distruggendo i reparti, le sale operatorie e le unità di terapia intensiva.

Ogni “evacuazione” forzata ha lasciato una scia di sofferenza. Neonati prematuri sono stati lasciati a morire di fame o di freddo all’interno delle loro incubatrici. Pazienti in condizioni critiche sono stati costretti a lasciare i loro letti. Le ambulanze che tentavano di soccorrerli sono state fatte esplodere. E ogni volta, il personale medico di Gaza è stato radunato, spogliato dei propri abiti e fatto sparire.

Anche i giornalisti occidentali hanno mostrato poco interesse per il ritrovamento di corpi non identificati in fosse comuni improvvisate nei terreni degli ospedali dopo che i soldati israeliani avevano concluso i loro assalti. Corpi decapitati, mutilati o che presentavano segni di essere stati sepolti vivi.

Per queste ragioni, e per molte altre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha concluso la scorsa settimana che gli ospedali di Gaza, “l’unico santuario in cui i palestinesi avrebbero dovuto sentirsi al sicuro, sono diventati in realtà una trappola mortale”.

Allo stesso modo, un funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rik Pepperkorn, ha osservato: “Il settore sanitario viene smantellato sistematicamente.” L’OMS sta cercando cure urgenti e salvavita all’estero per oltre 12.000 persone, ha aggiunto. “Con l’attuale ritmo, ci vorrebbero dai cinque ai dieci anni per evacuare tutti questi pazienti in condizioni critiche.”

In un’altra dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, due esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che la detenzione arbitraria di Abu Safiya faceva parte di “un modello adottato da Israele per bombardare, distruggere e annientare completamente il diritto alla salute a Gaza”.

Hanno inoltre sottolineato che, oltre ai rastrellamenti di massa, almeno 1.057 operatori sanitari palestinesi sono stati uccisi fino a quel momento.

Traiettoria verso il genocidio

La verità è che la nuova campagna di disinformazione di Israele, più finanziata rispetto alle precedenti, non sarà più efficace di quelle già esistenti.

Avi Cohen-Scali, a capo del ministero israeliano per la lotta all’antisemitismo, ha affermato che un decennio di programmi contro ciò che Israele definisce “delegittimazione” – cioè l’esposizione del suo carattere di apartheid e ora genocida – ha prodotto “quasi zero risultati”.

Ha dichiarato ai media israeliani: “Questa attività è fallita sotto ogni parametro immaginabile.”

La realtà del genocidio sarà impossibile da cancellare. Nei prossimi mesi emergeranno altre atrocità israeliane – nuove e storiche. Sempre più organizzazioni legali e per i diritti umani, così come studiosi, concluderanno che Israele ha commesso un genocidio a Gaza. La Corte Penale Internazionale (CPI) emetterà nuovi mandati di arresto per crimini di guerra, dopo quelli già emessi contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.

Durante il fine settimana, un soldato israeliano in vacanza in Brasile è stato costretto a lasciare il paese dopo essere stato avvisato che era oggetto di un’indagine.

Ma c’è di più. Le principali organizzazioni per i diritti umani e gli studiosi dovranno riformulare la loro comprensione storica di Israele e della sua ideologia fondante, il sionismo. Dovranno riconoscere che questo genocidio non è emerso dal nulla.

La traiettoria è iniziata quando il sionismo è stato fondato come movimento coloniale di insediamento più di un secolo fa. È proseguita con la creazione di Israele attraverso un’operazione di pulizia etnica di massa contro la popolazione palestinese nel 1948. E ha accelerato nel 1967, quando Israele ha formalizzato il suo sistema di apartheid, creando diritti separati per ebrei e palestinesi e confinando i palestinesi in ghetti sempre più piccoli.

Se lasciata senza controllo, la destinazione finale di Israele è sempre stata il genocidio. È una compulsione ideologica radicata nelle nozioni israeliane di supremazia etnica e di essere il “popolo eletto”.

Visione da Mad Max

Anche dopo che la CPI ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant a novembre, i leader israeliani hanno continuato la loro esplicita incitazione al genocidio.

La scorsa settimana, otto legislatori del comitato per gli affari esteri e la difesa del parlamento israeliano hanno scritto al nuovo ministro della Difesa, Israel Katz, chiedendogli di ordinare la distruzione delle ultime fonti di acqua, cibo ed energia nel nord di Gaza.

È stata proprio l’attuale politica di Israele di affamare la popolazione di Gaza che ha portato Netanyahu e Gallant a essere accusati di crimini contro l’umanità. Nel frattempo, la distruzione dell’ospedale Kamal Adwan prepara il terreno per una nuova politica nel nord di Gaza, che Israele chiama inquietantemente “Chernobylizzazione”.

Chiamata così in riferimento al reattore nucleare sovietico di Chernobyl, questa politica vede la presenza palestinese a Gaza come una minaccia paragonabile alla fuga radioattiva del 1986. L’obiettivo militare è cancellare tutta l’infrastruttura palestinese, sia sopra sia sotto terra, riecheggiando gli sforzi sovietici per contenere le radiazioni di Chernobyl.

Verso cosa ci stiamo dirigendo?

La responsabile delle emergenze dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Louise Wateridge, ha osservato nel fine settimana che Israele sta accelerando il collasso sociale completo di Gaza, spingendo l’Unrwa fuori dall’enclave. La legislazione israeliana che entrerà in vigore alla fine di questo mese vieterà all’agenzia di operare a Gaza per fornire alle famiglie quel poco di cibo e riparo disponibile, vista la politica di blocco degli aiuti da parte di Israele.

In assenza di ospedali, ciò priverà Gaza dei suoi ultimi servizi sanitari significativi. Wateridge ha sottolineato: “L’Unrwa effettua circa 17.000 consultazioni mediche al giorno nella Striscia di Gaza. È impossibile per un’altra agenzia sostituirla.”

Il pericolo che evidenzia è che Gaza diventerà completamente anarchica. Le famiglie dovranno affrontare non solo le bombe di Israele, i droni assassini e il programma di fame forzata, ma anche il governo distopico di bande criminali.

Questo è esattamente ciò che Israele intende per Gaza. Come rivelato da un rapporto pubblicato su Haaretz la scorsa settimana, dopo la “Chernobylizzazione” del nord di Gaza, Israele sta valutando piani per lasciare che due grandi famiglie criminali palestinesi governino il sud. Probabilmente sono le stesse bande che stanno saccheggiando i pochi camion di aiuti che Israele consente di entrare a Gaza, aiutandolo a privare la popolazione di cibo e acqua.

La visione di Israele per il futuro di Gaza è una combinazione post-apocalittica tra il franchise cinematografico Mad Max e il romanzo The Road di Cormac McCarthy.

Storia di copertura

La traiettoria verso il genocidio potrebbe essere stata inscritta nel codice stesso del sionismo, ma è stato compito dei leader occidentali, dei media, del mondo accademico, dei think tank e persino delle organizzazioni per i diritti umani fingere il contrario.

Per decenni, queste istituzioni hanno sostenuto una narrazione occidentale che avrebbe dovuto essere screditata da tempo: che Israele fosse semplicemente un rifugio per gli ebrei dall’antisemitismo, che sia “l’unica democrazia del Medio Oriente”, che la sua occupazione sia in gran parte benigna e che gli insediamenti illegali siano una misura di sicurezza necessaria, e che l’esercito israeliano sia “il più morale al mondo”.

Queste finzioni si stanno sgretolando più rapidamente di quanto la disinformazione israeliana possa sperare di ricucire.

Perché allora continuare a diffondere menzogne? Perché la “guerra della coscienza” di Israele non è diretta principalmente a noi. È diretta ai leader occidentali. E non per convincerli di qualcosa: il Primo Ministro britannico Keir Starmer sa benissimo che a Gaza è in corso un genocidio, così come lo sa Donald Trump, il prossimo presidente degli Stati Uniti. Semplicemente non gliene importa – soprattutto perché non si arriva ai vertici di un sistema politico occidentale senza essere disposti a guardare il mondo con un’ottica sociopatica. C’è un complesso militare-industriale occidentale da soddisfare, e delle multinazionali occidentali che si aspettano di continuare a dominare l’estrazione delle risorse globali.

È per questo che, negli ultimi giorni della sua presidenza, senza più voti da guadagnare, Joe Biden ha abbandonato ogni pretesa di “lavorare instancabilmente per un cessate il fuoco” o di chiedere che Israele consenta almeno 350 camion di aiuti al giorno. Invece, come regalo d’addio, ha annunciato un ulteriore invio di 8 miliardi di dollari in armi, comprese munizioni per caccia e elicotteri d’attacco.

No, l’obiettivo della campagna di disinformazione di Israele è fornire una copertura. È confondere le acque quel tanto che basta per oscurare il sostegno dei leader occidentali al genocidio; dar loro una scusa per continuare a inviare armi e aiutarli a evitare un processo per crimini di guerra all’Aia.

L’obiettivo è la “negazione plausibile”: poter affermare che ciò che era evidente non lo fosse poi così tanto, che ciò che era chiaro agli osservatori comuni fosse in qualche modo confuso per coloro che partecipavano direttamente.

I leader occidentali sanno che Israele ha portato via Abu Safiya – uno dei grandi medici di Gaza – in uno dei suoi campi di tortura, dove quasi certamente viene affamato, picchiato a intermittenza, umiliato e terrorizzato, come gli altri prigionieri.

Il lavoro di Israele ora è indebolire e distruggere la sua resistenza fisica e mentale, così come ha demolito gli ospedali di Gaza.

L’obiettivo di Israele non è sradicare “i terroristi”. È trasformare Gaza in un deserto, un inferno, in cui nessuno di buono, nessuno che si preoccupi, nessuno che tenti di aggrapparsi alla propria umanità possa sopravvivere. Un luogo in cui i medici non esistono, i volontari umanitari sono solo un ricordo, e la compassione è un rischio; un luogo dove a comandare sono i carri armati e le bande criminali.

Il compito della classe politica e mediatica occidentale è rendere tutto ciò il più normale e routinario possibile. Il loro lavoro è renderci insensibili, svuotarci della nostra capacità di preoccuparci o di opporci, lasciandoci anestetizzati.

Dobbiamo dimostrare che si sbagliano – per il dottor Abu Safiya e per noi stessi.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono necessariamente la linea editoriale di Middle East Eye.