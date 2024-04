Articolo pubblicato originariamente su Bestmovie

Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman e più di 150 altri creativi ebrei hanno firmato una lettera aperta a sostegno del discorso di Jonathan Glazer agli ultimi premi Oscar, col quale il cineasta britannico, premiato agli scorsi Academy Awards per La zona di interesse, aveva fatto molto parlare di sé.

L’elenco dei 151 firmatari ottenuto da Variety, che l’ha app comprende anche la sorella di Phoenix, Rain, l’attrice tre volte candidata all’Oscar Debra Winger, il regista di Sorry to Bother You Boots Riley, l’acclamato regista Joel Coen, il regista di Room Lenny Abrahamson, la documentarista Amy Berg, la regista Bottoms Emma Seligman, la regista di Zola Janicza Bravo e il critico cinematografico di IndieWire David Ehrlich.

In una dichiarazione a Variety, Ilana Glazer, ideatrice con Abbi Jacobson della serie Broad City, ha dichiarato: “Ho firmato questa lettera per contribuire a contrastare il clima di silenzio che molti luoghi di lavoro e industrie stanno affrontando a causa della guerra di Israele a Gaza, ora entrata nel suo settimo mese. Questa controversia su Jonathan Glazer è solo un esempio”.

James Schamus ha aggiunto: “Sono passate settimane dal discorso di ringraziamento di Jonathan Glazer agli Academy Awards, ma, come ci ricorda l’inconcepibile uccisione di questa settimana di sette operatori umanitari del World Center Kitchen – e di innumerevoli altri civili palestinesi – il suo appello per l’umanità è stato diffuso diventerà solo più urgente, così come è nostro dovere come creativi ebrei protestare contro la feroce campagna diffamatoria condotta contro di lui”.

Un discorso, quello di Glazer, che ha suscitato sia ammirazione che reazioni sdegnate. In una lettera aperta pubblicata lo scorso 18 marzo, oltre 1.000 creativi e dirigenti ebrei hanno denunciato il discorso di Glazer per aver contribuito ad alimentare “il crescente odio antiebraico in tutto il mondo”, mentre altri, come il regista Ken Loach, sono venuti in sua difesa definendo la sua dichiarazione “coraggiosa” ed “enormemente preziosa”. Glazer non è più intervenuto pubblicamente sul discorso, ma all’inizio di questa settimana ha donato 7 poster firmati di The Zone of Interest a un’asta di Cinema for Gaza raccogliendo fondi per gli aiuti medici ai palestinesi.

“Siamo artisti, registi, scrittori e professionisti creativi ebrei che sostengono la dichiarazione di Jonathan Glazer agli Oscar 2024. Siamo stati allarmati nel vedere alcuni dei nostri colleghi del settore descrivere male e denunciare le sue osservazioni – si legge nella lettera aperta – I loro attacchi a Glazer sono una pericolosa distrazione dalla crescente campagna militare di Israele che ha già ucciso oltre 32.000 palestinesi a Gaza e portato centinaia di migliaia sull’orlo della fame. Siamo addolorati per tutti coloro che sono stati uccisi in Palestina e in Israele per troppi decenni, compresi i 1.200 israeliani uccisi negli attacchi di Hamas del 7 ottobre e i 253 ostaggi presi”.

La lettera continua: “Gli attacchi a Glazer hanno anche un effetto di silenzio sul nostro settore, contribuendo a un clima più ampio di repressione della libertà di parola e del dissenso, proprio le qualità che il nostro settore dovrebbe apprezzare. Glazer, Tony Kushner, Steven Spielberg e innumerevoli altri artisti di ogni provenienza hanno denunciato l’uccisione di civili palestinesi. Dovremmo essere tutti in grado di fare lo stesso senza essere ingiustamente accusati di alimentare l’antisemitismo”.

“Noi onoriamo l’Olocausto dicendo: mai più per nessuno“, conclude la dichiarazione.

Di seguito l’elenco completo dei firmati della lettera aperta, in ordine alfabetico.

Lenny Abrahamson

Ra’anan Alexandrowicz

Erin Allweiss

Mark Asch

Liran Atzmor

Erin Axelman

Annie Baker

Todd Banhazl

Ariela Barer

Morgan Bassichis

Joshuah Bearman

Abner Benaim

Amy Berg

Kate Berlant

Gregg Bordowitz

Agnes Borinsky

Janicza Bravo

Margaret Brown

Dan Bucatinsky

Simone Bitton

Daniel Chalfen

Joel Coen

Dan Cogan

Dominic Cooke

Molly Crabapple

David Cross

Cyrus Dunham

David Ehrlich*

Deborah Eisenberg

Isaac Feldberg

Chloe Fineman

Jordan Firstman

Frances Fisher

Sarah Sophie Flicker

Esther Freud

Bella Freud

Uri Fruchtmann

Noah Galvin

Sarah Gavron

Tavi Gevinson

Ilana Glazer

Natalie Gold

Sam Gold

Jimmy Goldblum

Daniel Goldhaber

Nan Goldin

Josh Gondelman

Josh Gordon

Elliott Gould

Miles Greenberg

Doron Max Hagay

Gordon Hall

Todd Haynes

Fred Hechinger

Lee Hirsch

Eliza Hittman

Nicole Holofcener

Ilan Isakov

Abbi Jacobson

Kristi Jacobson

Rachel Leah Jones

Miranda July

David Katznelson

Deborah Kaufman

Ella Kemp

Sara Kiener

Lola Kirke

Dan Kitrosser

Alison Klayman

Naomi Klein

Pamela Koffler

Jess Kohl

Maris Kreizman

Lisa Kron

Justin Kuritzkes

Rachel Kushner

Serge Lalou

Nadav Lapid

Julliette Larthe

Michael Lieberman

Alison Leiby

Mike Leigh

Cindi Leive

Jonathan Lethem

Mica Levi

Avi Lewis

Kyle Lukoff

Darius Marder

Miriam Margolyes

Sam Marks

Daniel Maté

Gabor Maté

Jane Mayle

Jonathan Meth

Lise Mayer

Collier Meyerson

Avi Mograbi

Sophie Monks Kaufman

Mik Moore

Michael Morris

Hari Nef

Chani Nicholas

David Osit

Nira Park

Zeena Parkins

Joaquin Phoenix

Rain Phoenix

Max Posner

Jeff Preiss

Sarah Ramos

Allon Reich

Leo Reich

Boots Riley

Howard A. Rodman

Jon Ronson

Jacqueline Rose

Martin Rosenbaum

Jason Rosenberg

Tessa Ross

Ira Sachs

Tilly Scantlebury

James Schamus

Jane Schoenbrun

Sarah Schulman

Emma Seligman

Wallace Shawn

Mel Shimkowitz

Noam Shuster Eliassi

Amy Sillman

Nathan Silver

Michael Skolnik

Gillian Slovo

Robyn Slovo

Shawn Slovo

Sarah Adina Smith

Alan Snitow

Morgan Spector

Tom Stoppard

Kae Tempest

Lynne Tillman

Rachel Traub

V (formerly Eve Ensler)

Alicia Van Couvering

Adam Weber

Madeline Weinstein

Debra Winger

Matt Wolf

Jeremy Yaches

Gary Yershon

Jeremiah Zagar