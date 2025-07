Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Della redazione di Palestine Chronicle

Foto di copertina: Il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, visto dall’interno della detenzione (foto: social media).

Il dottor Abu Safiya è detenuto in una cella sotterranea, privato della luce del sole, mentre subisce fame e torture, ha dichiarato il suo avvocato in un comunicato.

Il medico di Gaza detenuto Hussam Abu Safiya ha subito gravi percosse durante la detenzione israeliana, oltre a vedersi negate le cure mediche nonostante soffra di battito cardiaco irregolare, secondo il suo avvocato.

In una dichiarazione di lunedì, Ghaida Qasem ha affermato che il dottor Abu Safiya ha perso più di 40 kg da quando è stato detenuto dalle forze israeliane nel dicembre dello scorso anno dall’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza.

Al momento del rapimento, pesava 100 kg, ma attualmente ne pesa 60, ha dichiarato Qasem.

Il 24 giugno è stato sottoposto a gravi percosse, durate circa mezz’ora, che lo hanno colpito al petto, al viso, alla testa e al collo.

Le autorità israeliane gli hanno “negato i farmaci essenziali, le cure e l’accesso a un medico specialista, nonostante soffra di battito cardiaco irregolare”.

Detenuto in “una cella sotterranea priva di luce solare”, si legge nella dichiarazione, il dottor Abu Safiya “rimane in abiti invernali”, sopportando “fame, torture e isolamento”.

Il dottor Abu Safiya, specialista in pediatria e neonatologia e direttore dell’ospedale Kamal Adwan, è stato rapito insieme ad altro personale medico e ai pazienti dopo che le forze israeliane hanno assediato l’ospedale prima di fare irruzione. Sotto la sua guida, il personale forniva assistenza ai pazienti sotto un bombardamento incessante e in una situazione di estrema carenza di medicinali, attrezzature ed elettricità.

Per mesi ha lanciato un appello al mondo, comprese le Nazioni Unite, affinché intervenisse per porre fine all’assalto in corso di Israele contro l’enclave. Suo figlio è stato ucciso dall’esercito israeliano nell’ottobre 2024.

In un’intervista rilasciata ad Al Jazeera la scorsa settimana, la moglie, Lina Abu Safiya, ha descritto il marito come un medico scrupoloso che si è rifiutato di abbandonare i suoi pazienti, nonostante gli fosse stata offerta una rara opportunità di fuggire dall’enclave assediata.

“Avrebbe potuto raggiungermi in Kazakistan”, ha detto Lina, riferendosi al suo Paese d’origine, “ma mi ha detto che non poteva abbandonare i suoi pazienti o i suoi colleghi. Credeva che andarsene sarebbe stato un tradimento del suo dovere”.

Dall’operazione militare israeliana a Gaza dell’ottobre 2023 sono stati arrestati fino a 360 operatori sanitari, secondo fonti mediche citate dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA. Tra questi vi sono medici con competenze mediche e importanti specialità, che sono state negate ai pazienti e ai feriti, si legge nel rapporto.

Oltre 57.000 uccisi

Da quando Israele ha rinnegato il cessate il fuoco il 18 marzo, ha ucciso e ferito migliaia di palestinesi in tutta la Striscia di Gaza attraverso un sanguinoso e continuo bombardamento aereo.

Il 7 ottobre 2023, a seguito di un’operazione della Resistenza palestinese nel sud di Israele, l’esercito israeliano ha lanciato una guerra genocida contro i palestinesi, uccidendone oltre 57.000, ferendone più di 137.000, e oltre 14.000 risultano ancora dispersi.

Nonostante l’abituale condanna del genocidio israeliano da parte di molti Paesi del mondo, poco è stato fatto per ritenere Israele responsabile.

Israele è attualmente sotto inchiesta per il crimine di genocidio da parte della Corte internazionale di giustizia, mentre i criminali di guerra accusati – tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu – sono ora ufficialmente ricercati dalla Corte penale internazionale.

Il genocidio israeliano è stato ampiamente difeso, sostenuto e finanziato da Washington e da poche altre potenze occidentali.