“Mai più” è il titolo della 47ma Giornata Mondiale di Solidarietà con il Popolo Palestinese che Pax Christi celebrerà a Bari sabato 30 novembre 2024. La giornata si articolerà in una serie di incontri con esperti e testimonianze dirette dai Territori Palestinesi Occupati per approfondire la complicità del mercato nelle armi nel genocidio in corso…