venerdì, Maggio 22, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Voci dai Territori Occupati

Abu Safiye

Prima che sia troppo tardi: liberiamo il dottor Abu Safiye

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Palestinian Information Center. Traduzione dall’inglese a cura di Veronica Bianchini per Bocche Scucite Testimonianze sconvolgenti rilevano l’entità della sofferenza inflitta al Dottor Abu Safiya nelle prigioni israeliane Quando Ahmad Qaddas, rilasciato di recente, ha visto per la prima volta il dottor Hossam Abu Safiya in carcere, non lo ha riconosciuto subito….

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