Prima che sia troppo tardi: liberiamo il dottor Abu Safiye
Articolo pubblicato originariamente su Palestinian Information Center. Traduzione dall’inglese a cura di Veronica Bianchini per Bocche Scucite Testimonianze sconvolgenti rilevano l’entità della sofferenza inflitta al Dottor Abu Safiya nelle prigioni israeliane Quando Ahmad Qaddas, rilasciato di recente, ha visto per la prima volta il dottor Hossam Abu Safiya in carcere, non lo ha riconosciuto subito….
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie