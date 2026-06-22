“Il suo unico crimine è essere un medico palestinese”

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Il medico palestinese Hussam Abu Safiya, catturato e arrestato dall’esercito israeliano a Gaza nel dicembre 2024 e tuttora in stato di detenzione, compare in videoconferenza all’udienza della Corte Suprema israeliana a Gerusalemme, il 10 giugno 2026. (Abeer Salman)

Quattordici medici di Gaza restano nelle carceri israeliane senza accusa formale, dove — secondo quanto dichiarano — sarebbero stati sottoposti a forme di abuso particolarmente gravi. Quando il 10 giugno è stata pubblicata una fotografia del dottor Hussam Abu Safiya, quella immagine ha rappresentato uno dei primi segnali di vita ricevuti dalla sua famiglia da febbraio 2025.

L’ex direttore dell’ospedale Kamal Adwan, uno dei più noti medici palestinesi detenuti da Israele durante il genocidio a Gaza, era stato portato davanti alla Corte Suprema israeliana per un’udienza sulla sua detenzione continuata. Nella foto, scattata durante il procedimento, Abu Safiya appare fragile e visibilmente dimagrito rispetto a prima del suo arresto, avvenuto dopo il raid dell’esercito israeliano sull’ospedale Kamal Adwan alla fine di dicembre 2024.

Per la sua famiglia, quell’immagine è stata devastante.

“Tutti abbiamo iniziato a piangere”, ha raccontato a +972 Magazine suo figlio, Elyas Abu Safiya. “Quando abbiamo visto l’ultima foto di mio padre durante il processo, non abbiamo visto solo il suo volto — abbiamo visto chiari segni di tortura.”

“È così doloroso vedere tuo padre, che ha dedicato la sua vita a salvare vite e curare pazienti, in queste condizioni”, ha continuato. “Non so come descriverlo. Cosa sta subendo lontano dalle telecamere? Se questo è ciò che vediamo in pubblico, cosa sta accadendo lì dentro?”

Abu Safiya è uno dei 14 medici palestinesi di Gaza attualmente detenuti da Israele senza accusa. Ad aprile, l’organizzazione Physicians for Human Rights Israel (PHRI) ha chiesto il loro rilascio, affermando che ai medici vengono negati cibo e cure mediche adeguate e che sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche in detenzione.

Il 16 giugno, la Corte Suprema ha respinto il ricorso di Abu Safiya, consentendo a Israele di continuare a trattenerlo in base alla legge sulla detenzione degli “combattenti illegali”. La legge consente di imprigionare persone senza accusa né processo se esistono “ragionevoli motivi” per ritenere che abbiano partecipato ad “attività ostili”.

Il suo avvocato, Nasser Odeh, che ha visitato Abu Safiya a fine maggio, ha dichiarato che il medico “soffre di malattie croniche e non riceve le cure necessarie. Le autorità carcerarie non gli hanno garantito un trattamento medico adeguato”.

Il 3 giugno, ha aggiunto Odeh, Abu Safiya è stato trasferito in isolamento. “La decisione di metterlo in isolamento appare punitiva ed è arrivata dopo che ha presentato un ricorso”, ha detto. “Una delle principali difficoltà è la possibilità estremamente limitata di contestare la detenzione, perché non ci sono accuse formali né un atto di imputazione.”

“Gli vengono negati le visite familiari, le visite del Comitato Internazionale della Croce Rossa e la possibilità di ricevere vestiti dall’esterno”, ha aggiunto l’avvocato.

“Ogni medico ha perso più di 20 chili”

PHRI, che il 30 aprile ha presentato una petizione alla Corte Suprema a nome dei 14 medici detenuti, ha affermato che Israele ha “arrestato centinaia di operatori sanitari essenziali, paralizzando di fatto un sistema sanitario già fragile e sottoposto a una distruzione costante”.

Naji Abbas, direttore del dipartimento prigionieri e detenuti di PHRI, ha riferito a +972 Magazine che nelle ultime sei settimane l’avvocato dell’organizzazione ha potuto incontrare 10 medici detenuti da Gaza, incluso Abu Safiya. Le loro testimonianze, ha detto, rivelano un modello di abusi, fame e negligenza medica.

“Tutti hanno riferito di essere stati privati delle cure mediche”, ha dichiarato Abbas. “Tutti soffrono di ferite causate da violenze e tutti hanno denunciato di essere stati affamati. Ogni medico ha perso più di 20 chili.”

In un caso, ha aggiunto, le condizioni di un medico erano così gravi che PHRI ha presentato un ricorso al Servizio carcerario israeliano. “Dopo il nostro ricorso, è stato portato in una clinica, dove il suo peso è stato registrato a 55 chili”, ha detto Abbas, oltre 30 chili in meno rispetto al momento dell’arresto, avvenuto più di due anni fa.

Secondo Abbas, i medici sono quasi completamente isolati dal mondo esterno.

“I medici non sono a conoscenza della campagna internazionale che ne chiede il rilascio, perché sono totalmente isolati”, ha detto Abbas. “Non possono leggere giornali, ascoltare la radio o accedere a informazioni esterne. Le uniche persone con cui possono comunicare sono gli avvocati.”

Abbas ritiene che la detenzione amministrativa dei medici sia legata a ciò a cui hanno assistito durante l’offensiva israeliana su Gaza e a ciò che potrebbero raccontare in futuro.

“Lo Stato israeliano teme ciò che potrebbero dire”, ha affermato. “Teme le storie che racconteranno e le testimonianze su ciò che hanno visto e vissuto in questi mesi.”

Richiamando le parole di un medico detenuto, il chirurgo Ahmad Moussa, dopo una recente visita di PHRI, Abbas ha sottolineato la resilienza che ha permesso a molti medici di resistere: “L’ultima volta che lo abbiamo incontrato ha detto: ‘Mi sto adattando al dolore. Sto imparando a conviverci. La mia domanda è: quando sarò liberato?’”

Selezionati per trattamenti più duri

Gli abusi descritti dai medici, ha detto Abbas, non sono solo coerenti con il peggioramento generale delle condizioni nelle carceri, ma indicano un trattamento mirato.

“Tutti i medici hanno descritto quello che possiamo definire un trattamento speciale quando soldati e guardie del Servizio carcerario israeliano scoprivano che erano medici”, ha affermato Abbas.

“Un medico, per esempio, ha raccontato di aver detto a un medico israeliano in prigione: ‘Sono medico anch’io. Sono un tuo collega. Dovresti trattarmi bene’. Il medico israeliano lo ha colpito con uno schiaffo.”

Altri medici hanno riferito esperienze simili. “Durante i trasferimenti tra strutture, quando soldati o guardie scoprivano che erano medici, le percosse aumentavano”, ha detto Abbas.

Secondo lui, il fenomeno non riguarda solo il personale sanitario: “Quando si scopriva che una persona era un palestinese istruito, veniva picchiata più duramente. Quindi non era solo una questione di essere medici, ma di essere palestinesi istruiti in generale.”

Oggi oltre 1.300 palestinesi di Gaza sono detenuti in base alla cosiddetta legge sugli “combattenti illegali”. Tra loro ci sono minori, insegnanti, medici e infermieri, tutti detenuti senza accusa sulla base di affermazioni che lui definisce infondate e basate su propaganda e notizie di stampa.

Un caso emblematico, ha detto, è quello di Fahamiya Al-Khali, un’ottantaduenne palestinese di Gaza affetta da Alzheimer, detenuta per oltre sette settimane nella prigione di Damon con la stessa classificazione.

“È per questo che sottolineo che il nome della legge non riflette ciò che accade nella realtà”, ha affermato Abbas. “Di fatto funziona come un’altra forma di detenzione amministrativa, in cui i palestinesi vengono trattenuti per lunghi periodi senza accuse formali.”

Per la famiglia del dottor Ahmad Moussa, arrestato all’ospedale Nasser nel febbraio 2024, l’incertezza ha definito ogni giorno della sua detenzione.

“L’ho visto tre giorni prima del suo arresto e lo avevo avvertito di ciò che era accaduto all’ospedale al-Shifa”, ha raccontato il fratello Ashraf a +972. “Gli ho detto: ‘Ho paura per te’, ma lui ha insistito nel restare lì.”

“Per moltissimo tempo non abbiamo avuto alcuna informazione su di lui. Per un intero anno non sapevamo nulla. Poi abbiamo iniziato a ricevere notizie contrastanti, fino a quando un avvocato è riuscito finalmente a visitarlo e a rassicurarci.”

La famiglia ha poi scoperto che Moussa è detenuto nella prigione di Ketziot, nel sud di Israele. Un avvocato che lo ha visitato circa dieci giorni fa ha riferito che avrebbe riportato fratture alle costole e malattie della pelle.

“Prima dell’arresto pesava circa 110 chili”, ha detto Ashraf. “Ora pesa circa 70 chili, secondo l’avvocato.”

“Non abbiamo mai parlato con lui. Da ciò che ci è stato riferito da persone rilasciate, le condizioni sono catastrofiche e ci sono torture”, ha continuato. “Non ci sono accuse. Non è stato incriminato. Il suo unico crimine è essere un medico palestinese.”

Ibtisam Mahdi ha contribuito a questo articolo.