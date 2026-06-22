lunedì, Giugno 22, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

combattenti illegali

“Il suo unico crimine è essere un medico palestinese”

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Il medico palestinese Hussam Abu Safiya, catturato e arrestato dall’esercito israeliano a Gaza nel dicembre 2024 e tuttora in stato di detenzione, compare in videoconferenza all’udienza della Corte Suprema israeliana a Gerusalemme, il 10 giugno 2026. (Abeer…

Continua a leggere