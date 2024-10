aggiornamenti

Articolo pubblicato originariamente su Anbamed, notizie dal Sud Est del Mediterraneo Nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre, non c’è nulla da commemorare. 366 “sette ottobre” israeliani a Gaza, in Cisgiordania e Libano non sono bastati a colmare la vendetta di Netanyahu e la sua sete di sangue. Il “7 ottobre” non è stato soltanto…