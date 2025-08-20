L’Assoallenatori alla FIGC: “Sospendere Israele dalle competizioni internazionali”. Il presidente Ulivieri: “La politica non c’entra nulla”
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano di F. Q. Dopo l’appello di Berruto del PD, anche l’associazione dei tecnici chiede alla Figc di intervenire sul caso israeliano Non solo la politica. A due mesi da Italia-Israele a Udine, anche una parte del mondo del calcio italiano si schiera accanto alla Palestina e chiede la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. L‘Assoallenatori, con a…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."