Assoallenatori

L’Assoallenatori alla FIGC: “Sospendere Israele dalle competizioni internazionali”. Il presidente Ulivieri: “La politica non c’entra nulla”

Amministratore05 mins

Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano di F. Q. Dopo l’appello di Berruto del PD, anche l’associazione dei tecnici chiede alla Figc di intervenire sul caso israeliano Non solo la politica. A due mesi da Italia-Israele a Udine, anche una parte del mondo del calcio italiano si schiera accanto alla Palestina e chiede la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. L‘Assoallenatori, con a…

