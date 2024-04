Articolo originariamente pubblicato dal Jerusalem Post e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Israele si prepara per accogliere 10.000 immigrati dall’Ucraina. Secondo i funzionari del governo israeliano, circa 10.000 ebrei ucraini arriveranno in Israele nelle prossime settimane. Di Zvika Klein Il governo israeliano stima che circa 10.000 ucraini emigreranno in Israele nelle prossime settimane, hanno…