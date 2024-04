Bocche Scucite

Di Antonello Baglivo, partecipante al viaggio “Tutti a raccolta” della Campagna Ponti e non Muri Gerusalemme è una mattina pallida, è un cielo velato da nuvole basse, è pioggia leggera che non bagna, sono le sue pietre del colore bianco panna. E’ uno storno di colombi che col loro battito d’ali s’alzano in volo e…