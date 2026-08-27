Corte dell’Aja

Trump, altre sanzioni alla Corte penale. E ora gli Stati si ritirano
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Articolo originariamente pubblicato sul Manifesto Foto di copertina: Una seduta della Corte penale internazionale Di Chiara Cruciati Senza diritto Restrizioni contro la presidente del Tribunale dell’Aja. Nel mirino anche un procuratore che starebbe seguendo il fascicolo Palestina Erano trascorse poche ore dall’annuncio del Dipartimento di Stato Usa di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte penale…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…