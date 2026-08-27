giovedì, Agosto 27, 2026

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Corte dell’Aja

Trump, altre sanzioni alla Corte penale. E ora gli Stati si ritirano

Amministratore05 mins

Articolo originariamente pubblicato sul Manifesto Foto di copertina: Una seduta della Corte penale internazionale Di Chiara Cruciati Senza diritto Restrizioni contro la presidente del Tribunale dell’Aja. Nel mirino anche un procuratore che starebbe seguendo il fascicolo Palestina Erano trascorse poche ore dall’annuncio del Dipartimento di Stato Usa di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte penale…

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