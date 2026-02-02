Febbraio 2, 2026

DDL Del Rio

Ddl antisemitismo, Delrio tira dritto. Scontro aperto nel Pd

Amministratore08 mins

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Di Andrea Carugati Fiano, Fassino e Verini difendono il testo sconfessato dal Nazareno, il promotore non arretra: lo porteremo in aula. Boccia: «Non è la linea del partito: bisogna tenere insieme anche islamofobia e altre forme di istigazione all’odio». Foa e Ginzburg: «No a leggi speciali e censure per chi…

