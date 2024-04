Articolo pubblicato originariamente su MEMO e tradotto in italiano da Infopal Il numero di palestinesi in detenzione amministrativa nelle carceri israeliane è salito a 650, secondo quanto affermato lunedì dal Comitato per i prigionieri ed ex-prigionieri dell’OLP. Secondo una dichiarazione, il numero è aumentato a causa della continua campagna di detenzione israeliana a Gerusalemme e…