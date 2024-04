Articolo pubblicato originariamente su Euromed Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

I prigionieri e i detenuti palestinesi della Striscia di Gaza, trattenuti dall’esercito israeliano, sono oggetto di omicidi premeditati e di esecuzioni arbitrarie al di fuori della legge e del sistema giudiziario, ha dichiarato Euro-Med Human Rights Monitor in una dichiarazione rilasciata sabato.

Euro-Med Monitor ha sottolineato la necessità che le autorità giudiziarie internazionali, in risposta a questi crimini, lancino un’indagine internazionale urgente e completa per ritenere i responsabili responsabili responsabili, riesumare i corpi, identificare le vittime, restituire i resti e fornire giustizia alle famiglie delle vittime. Ha inoltre sottolineato la necessità di prendere tutte le misure necessarie per preservare le vite di migliaia di persone che sono ancora detenute nelle carceri e nelle strutture di detenzione israeliane sotto costrizione, arresto o sparizione forzata.

Secondo Euro-Med Monitor, le prigioni e i centri di detenzione israeliani sono diventati repliche più brutali di Guantanamo. Nonostante le numerose condanne internazionali e le richieste di garantire i diritti e la sicurezza dei prigionieri e dei detenuti, sono stati documentati maltrattamenti e il degradante disprezzo della dignità umana, la privazione dei diritti più elementari e forme orribili di tortura, comprese quelle che portano all’omicidio.

Euro-Med Monitor ha espresso orrore e shock per le continue notizie di uccisioni intenzionali di prigionieri e detenuti palestinesi, mentre altri sono stati torturati a morte nel campo di Sde Teman e in altri centri di detenzione e strutture militari israeliane.

Il gruppo per i diritti ha citato le notizie pubblicate due giorni fa dal quotidiano ebraico Haaretz sulla morte di 27 detenuti della Striscia di Gaza dal 7 ottobre durante gli interrogatori e la detenzione nelle strutture militari israeliane, a seguito di gravi torture e maltrattamenti.

Secondo il giornale, i detenuti sono morti mentre erano detenuti nella base di Sde Teman, vicino a Beersheba, nel sud di Israele, e nella base di Anatot, vicino alla Gerusalemme occupata, o mentre erano indagati in altre strutture israeliane. L’esercito non ha rilasciato alcuna informazione sui loro decessi.

Euro-Med Monitor ha avvertito che l’esercito israeliano continua a commettere il crimine di sparizione forzata di prigionieri e detenuti della Striscia di Gaza, trattenendo gli elenchi dei loro nomi e le informazioni sul loro luogo di detenzione, e privandoli delle tutele legali che dovrebbero essere accordate per le detenzioni per lunghi periodi di tempo.

Mentre molti di loro sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche, violenze sessuali e minacce dal momento dell’arresto fino al momento del rilascio, alcuni detenuti sono stati sottoposti a tentativi di contrattazione e ricatto chiedendo di collaborare con l’esercito israeliano e lo Shin Bet in cambio dell’alleggerimento delle torture o dell’ottenimento di alcuni “privilegi” e della loro liberazione.

Euro-Med Monitor ha riferito in precedenza che il campo militare di Sde Teman, situato tra Beersheba e Gaza, è stato trasformato in una prigione simile a Guantanamo. I detenuti sono tenuti in condizioni molto dure, simili a gabbie per polli all’aperto, senza accesso a cibo o bevande per lunghi periodi di tempo, oltre a essere sottoposti a gravi torture, percosse e maltrattamenti per estorcere confessioni forzate e/o punire il fatto di essere palestinesi. È stato inoltre negato loro qualsiasi contatto con il mondo esterno.

Secondo Euro-Med Monitor, l’età dei detenuti nei campi israeliani comprende bambini, giovani e anziani. Sono sottoposti a giorni di interrogatori in recinti recintati, bendati e con le mani legate. Le testimonianze affermano che nel corso della notte, le luci venivano accese e brillavano intensamente su di loro nel tentativo di sfinirli continuamente, privarli del sonno e sottoporli a varie forme di tortura e maltrattamenti. È stato completamente negato loro l’accesso a qualsiasi rappresentanza legale o visita da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

La cosa più allarmante e pericolosa, secondo Euro-Med Monitor, è l’insistenza dell’esercito israeliano nel disumanizzare sistematicamente i palestinesi nella Striscia di Gaza, compresi i prigionieri e i detenuti, negando loro i diritti umani, il dolore o la dignità. I detenuti sono soggetti a crimini particolarmente crudeli e sadici, come la tortura e persino le uccisioni, dopo le quali i loro corpi vengono nascosti senza che i parenti siano informati sulla loro sorte e sul luogo in cui si trovano.

L’esercito israeliano ha concesso ai suoi soldati il permesso di condurre operazioni di arresto arbitrarie, casuali e diffuse nella Striscia di Gaza, ha rilevato Euro-Med Monitor. Ciò è avvenuto in base alle disposizioni della legge sui combattenti illegali, che priva i prigionieri e i detenuti di tutti i diritti loro riconosciuti dal diritto umanitario internazionale e dagli standard sui diritti umani, comprese le tutele legali. Ciò li esenta dal trattamento di detenuti ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e di prigionieri di guerra ai sensi del Primo Protocollo alle Convenzioni di Ginevra. Con l’inizio del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza, la legge sui combattenti illegali è stata emendata per consentire la detenzione dei palestinesi per un massimo di 75 giorni, con la possibilità di una proroga indefinita, sulla base di prove segrete che né il detenuto né il suo avvocato possono vedere, privandoli del diritto a un processo equo e a una presentazione legale.

Va notato che il numero di palestinesi detenuti da Gaza in base alla legge citata ha raggiunto circa 800 detenuti, oltre ad altre migliaia di persone che sono trattenute in strutture di detenzione militare, in base ai dati forniti dal Servizio carcerario israeliano.

Secondo Euro-Med Monitor, almeno due delle persone morte mentre erano detenute dall’esercito israeliano erano lavoratori della Striscia di Gaza che avevano permessi di lavoro in Israele. Queste persone sono state prese in custodia dopo gli eventi del 7 ottobre, quando centinaia di lavoratori sono stati trattenuti in strutture militari prima di essere sottoposti a una dura indagine.

Euro-Med Monitor ha evidenziato le testimonianze ricevute da ex prigionieri che raccontano di essere stati deliberatamente privati di cibo, acqua e sonno, oltre a subire gravi abusi e torture.

Il quarantatreenne Jihad Yassin ha raccontato all’équipe di Euro-Med Monitor di essere stato detenuto dall’esercito israeliano per undici giorni a gennaio, sottoposto a condizioni di detenzione “brutali e spaventose”, tra cui scosse elettriche, forti percosse e incatenamento. Ha anche detto che lui e gli altri detenuti sono stati spruzzati con materiali strani e inappropriati, lasciandoli esposti agli insetti e al gelo.

“Ci è stato servito del cibo penoso che mostrava segni di muffa. Non solo siamo stati picchiati duramente, ma ci hanno anche fatto assumere farmaci che provocavano allucinazioni. Sento ancora gli effetti collaterali di quelle droghe, come mal di testa e stordimento”.

Radwan Katkat, un impiegato dell’Autorità Palestinese di 44 anni che vive nel nord della Striscia di Gaza, ha affermato che dopo essere stato prelevato da un rifugio vicino all’ospedale Kamal Adwan l’11 dicembre, è stato detenuto dall’esercito israeliano per 32 giorni.

Ha chiarito che è stato sottoposto a una serie di interrogatori, il primo dei quali ha avuto luogo in una zona isolata della Striscia di Gaza settentrionale, dopo essere stato spogliato di tutti i suoi vestiti e legato per mani e piedi. È stato poi portato in un’altra località vicina e ha subito gravi abusi fisici e psicologici, tra cui percosse, prima di essere portato in un campo di detenzione israeliano insieme al figlio e ad altri membri della famiglia.

Secondo Euro-Med Monitor, quasi tutti i gruppi sociali della Striscia di Gaza sono stati colpiti dagli arresti israeliani. L’avvocato trentacinquenne Mohammed Khairy Dalloul, residente nel quartiere di Zaytoun, a sud di Gaza City, ne è un esempio. È stato preso in custodia il 19 novembre 2023 quando ha cercato di fuggire verso il centro della Striscia di Gaza. È stato trattenuto arbitrariamente per 56 giorni.

Nella sua testimonianza al team di Euro-Med Monitor, Daloul ha riferito che “i soldati mi hanno chiesto di essere completamente nudo e mi hanno perquisito con dispositivi elettronici, per poi portarmi a fare delle indagini, durante le quali sono stato picchiato con bastoni e manganelli, anche in faccia. Uno dei soldati mi ha anche messo il piede sul petto fino a farmi mancare il respiro. I soldati mi hanno lasciato lì quando hanno visto che mi usciva sangue dalla testa e dai piedi”.

“La sera del mio arresto, sono stato portato al sito di Be’eri con molti altri detenuti, ammanettato e bendato”, ha raccontato. “Circa 40 di noi erano tenuti prigionieri all’interno di una tenda quando una decina di soldati hanno fatto irruzione e hanno iniziato a picchiarci tutti. Uno di noi era cieco e gli hanno strappato il mento mentre urlava di dolore”. Dopo essere stato trasferito nella prigione di Al-Sabaa, vi ho trascorso 14 giorni ammanettato e bendato prima di essere sottoposto a un’altra serie di interrogatori e di brutali percosse”.

“Il quindicesimo giorno del mio arresto, sono stato trasferito con circa altri cinquanta detenuti in un luogo vicino, che era un container”, ha proseguito. “Siamo stati bendati e ammanettati, mentre i soldati hanno liberato i cani su di noi e hanno proceduto a picchiarci su tutto il corpo, con particolare attenzione allo stomaco e ad altre aree sensibili. Siamo stati poi trasferiti nella prigione del Negev. Durante il tragitto, i soldati si alternavano a picchiarci duramente e a insultarci e minacciarci. A causa delle violente percosse, io e gli altri prigionieri eravamo coperti di sangue al punto che dovevamo urinare ed espellere il sangue”.

Daloul ha raccontato che al suo arrivo nella prigione del Negev è stato rinchiuso con altri 17 detenuti in una tenda che poteva ospitare al massimo cinque persone, senza spazio per dormire o riposare. L’intensità delle percosse e del dolore gli ha impedito di dormire per un’intera settimana. Ha chiesto più volte l’intervento di un medico, ma ha ricevuto insulti e un rifiuto.

Euro-Med Monitor ha rilevato che il Comitato internazionale della Croce Rossa, in particolare, non è stato in grado di monitorare adeguatamente le condizioni dei prigionieri e dei detenuti palestinesi della Striscia di Gaza, e la sua riluttanza a condannare pubblicamente le autorità israeliane per aver impedito loro di svolgere il proprio lavoro ha fornito all’esercito israeliano la copertura per commettere ulteriori crimini contro il popolo palestinese. L’organizzazione per i diritti ha inoltre affermato che l’esercito israeliano continua a compiere questi crimini atroci nonostante l’aumento del numero di prigionieri e detenuti uccisi, così come i rapporti delle organizzazioni internazionali sulla tortura e altri maltrattamenti dei prigionieri palestinesi, sia maschi che femmine, comprese le molestie sessuali e gli stupri, e i video che i soldati dell’esercito israeliano hanno pubblicato mostrando centinaia di detenuti in condizioni deplorevoli, che sono sufficienti a fungere da monito per i crimini più gravi che vengono compiuti contro di loro.

Il gruppo per i diritti con sede a Ginevra ha invitato il Comitato internazionale della Croce Rossa ad assumersi le proprie responsabilità e a verificare le condizioni di detenzione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. La Croce Rossa deve prendere posizioni pubbliche e rilasciare dichiarazioni ogni volta che Israele le impedisce di svolgere i suoi compiti, in particolare le visite ai prigionieri e ai detenuti palestinesi, ha sottolineato Euro-Med Monitor.

Euro-Med Monitor ha anche chiesto alla Corte penale internazionale di rompere immediatamente il silenzio sui gravi crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza per più di cinque mesi e di fornire protezione internazionale ai palestinesi, ponendo fine allo stato di immunità e impunità di cui godono gli autori di questi crimini e lavorando per farli rendere conto immediatamente e in modo equo.

Euro-Med Monitor ha invitato il Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, il Relatore speciale sulla tortura, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie a indagare immediatamente e in modo esaustivo su tutti i gravi crimini commessi dall’esercito israeliano contro prigionieri e detenuti palestinesi, comprese le esecuzioni e le uccisioni illegali, le torture e i trattamenti inumani e le sparizioni forzate, e di presentare rapporti su questi crimini a tutte le parti interessate, in preparazione del lavoro delle commissioni d’inchiesta e di indagine e dei tribunali internazionali.

In precedenza, Euro-Med Human Rights Monitor ha rivelato che l’esercito israeliano ha introdotto gruppi di civili israeliani nei centri di detenzione e nelle prigioni che ospitano prigionieri e detenuti palestinesi della Striscia di Gaza, permettendo ai civili di assistere ai crimini di tortura contro i detenuti, e a molti di loro di filmarli con i propri telefoni.

Inoltre, Euro-Med Monitor ha rivelato che le detenute palestinesi sono sottoposte a trattamenti crudeli che equivalgono a torture, violenze sessuali e minacce di stupro. Queste pratiche includono anche percosse, minacce, costrizione a spogliarsi completamente, perquisizioni a strisce, legatura, bendaggio per lunghi periodi di tempo, contatto con le loro aree sensibili e detenzione in gabbie aperte e congelate senza accesso a cibo, medicine, cure essenziali o forniture femminili. Infine, l’esercito israeliano ruba il denaro e gli effetti personali dei detenuti quando vengono arrestati.

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale classifica tutte le suddette pratiche israeliane contro i detenuti palestinesi come crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Queste pratiche fanno parte del genocidio in corso da parte di Israele contro il popolo palestinese dal 7 ottobre.