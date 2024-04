Ebrei Americani

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Una manifestazione contro il crescente antisemitismo sotto lo striscione “No Hate, No Fear”, 5 gennaio 2020. (Gili Getz) Per anni i leader ebraici statunitensi hanno cercato di incentrare l’identità della diaspora su Israele. Ma la battaglia per ridefinire l’antisemitismo dimostra che…