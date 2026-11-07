Israele, Netanyahu perde la maggioranza parlamentare: quali scenari per la formazione del nuovo governo?
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Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare della sua coalizione in seguito alle elezioni legislative del 27 ottobre. Ma anche il blocco dei partiti ebraici contrari a Netanyahu non è riuscito a conquistare la maggioranza dei 120…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…