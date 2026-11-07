sabato, Novembre 7, 2026

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Israele, Netanyahu perde la maggioranza parlamentare: quali scenari per la formazione del nuovo governo?

Amministratore05 mins

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare della sua coalizione in seguito alle elezioni legislative del 27 ottobre. Ma anche il blocco dei partiti ebraici contrari a Netanyahu non è riuscito a conquistare la maggioranza dei 120…

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