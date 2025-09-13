Senzatetto e affamati, i gazawi temono il ripetersi della storia del 1948
Articolo pubblicato originariamente sul New York Times Di Raja Abdulrahim La notte era calda e piacevole quando la famiglia Abu Samra si riunì fuori dalla loro casa nel nord di Gaza nel settembre 2023, con l’odore di menta del giardino che riempiva l’aria. Come sempre, il padre di famiglia raccontava di come, all’età di 10…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."