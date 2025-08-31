Agosto 31, 2025

Giuseppina Fioretti

L’occupazione israeliana nei libri scolastici italiani

Articolo pubblicato originariamente su Il Manifesto. Foto di copertina: Mappa (AP) Narrazioni. Gerusalemme capitale, territori contesi, annessione conclamata: contro le «sviste» si mobilitano i docenti Di Eliana Riva Nei libri scolastici adottati in Italia, Gerusalemme viene costantemente definita capitale di Israele. Nella descrizione geografica dello stato ebraico, qualcuno si spinge addirittura oltre le dichiarazioni unilaterali recentemente…

