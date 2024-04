Golan occupato

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle Di Lorenzo Poli* i recente, i media mainstream sono tornati a occuparsi di Siria dopo il terribile terremoto che ha colpito il Paese e la Turchia nel mese di febbraio. A non fare mai notizia, invece, è l’occupazione israeliana delle alture del Golan. Non essendoci, in quei territori, una resistenza organizzata…