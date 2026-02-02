Febbraio 2, 2026

Caso Mohammad Hannoun, se anche la giustizia si trasforma in propaganda

Amministratore025 mins

Articolo pubblicato originariamente su Kritika L’ordinanza di custoodia cautelare di Mohammad Hannoun è un caso da manuale di tesi precostituita a partire da un assioma: musulmano = terrorista. L’ordinanza della Procura di Genova che dispone misure cautelari contro Mohammad Hannoun e altri membri dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP) è un documento monumentale: oltre…

