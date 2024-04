Articolo pubblicato originariamente su Orient XXI Di SARRA GRIRA Indossata attorno al collo come sciarpa, foulard o scialle, e, per le anime romantiche rivoluzionarie, dispiegata per intero per coprire il viso, in stile fedayn, la kefiah è sempre presente in ogni manifestazione a sostegno della Palestina. È da decenni che rappresenta infatti il simbolo dell’identità – e quindi…