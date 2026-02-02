Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Mohamed Shahin

Mohamed Shahin libero: smontata la tesi del Viminale sulla “pericolosità sociale”

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Melting Pot Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’imam di Torino, è libero. Ieri mattina la Corte d’Appello di Torino ha disposto il rilascio immediato dal CPR di Caltanissetta, dove era trattenuto in attesa di espulsione. Shahin potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari…

Continua a leggere