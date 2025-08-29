mostra del cinema Venezia

Venezia. Gaza irrompe alla Festa del cinema: le parole di don Capovilla e di Buttafuoco
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su Avvenire Di Angela Calvini Foto di copertina: Don Capovilla a Venezia – ANSA Il sacerdote già espulso da Israele parla di “piano di genocidio”, mentre il presidente della Biennale dopo le polemiche rivendica la vocazione al confronto e alla libertà di espressione Oggi, alla vigilia dell’apertura della 82ª Mostra del Cinema…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."