Agosto 29, 2025

mostra del cinema Venezia

Venezia. Gaza irrompe alla Festa del cinema: le parole di don Capovilla e di Buttafuoco

Amministratore08 mins

Articolo pubblicato originariamente su Avvenire Di Angela Calvini Foto di copertina: Don Capovilla a Venezia – ANSA Il sacerdote già espulso da Israele parla di “piano di genocidio”, mentre il presidente della Biennale dopo le polemiche rivendica la vocazione al confronto e alla libertà di espressione Oggi, alla vigilia dell’apertura della 82ª Mostra del Cinema…

