Articolo pubblicato originariamente da Al-Jazeera e tradotto in italiano da Aldo Lotta per Zeitun.info Una madre si occupa di suo figlio malato nell’ospedale Augusta Victoria di Gerusalemme est. Foto: Baz Ratner/Reuters L’UE tiene in sospeso 215 milioni di euro di aiuti in attesa di una modifica dei libri di testo scolastici lasciando i palestinesi nell’impossibilità di…