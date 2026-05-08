Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Tra distruzione e sfollamento, tre giovani palestinesi salvano migliaia di libri e sfidano la cancellazione culturale della Striscia Realizzato con notizie di agenzia e dai social Foto fermo immagine da YouTube Mentre lo sguardo del mondo nei passati due anni e mezzo si posava su Gaza e le sue…