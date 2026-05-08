Gaza. La Biblioteca Phoenix, come la fenice rinasce tra le macerie
Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Tra distruzione e sfollamento, tre giovani palestinesi salvano migliaia di libri e sfidano la cancellazione culturale della Striscia Realizzato con notizie di agenzia e dai social Foto fermo immagine da YouTube Mentre lo sguardo del mondo nei passati due anni e mezzo si posava su Gaza e le sue…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie