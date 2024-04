Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri La Corte Suprema di Giustizia israeliana ha rigettato la petizione che chiedeva il rilascio del detenuto, in sciopero della fame da quasi sei mesi e in “imminente pericolo di morte” secondo una commissione dell’Unione Europea e diverse ONG internazionali di Valeria Cagnazzo – Resterà in carcere il prigioniero palestinese…