Sale a sei il numero dei detenuti pro Palestina in sciopero della fame nelle carceri britanniche
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su Prisoners For Palestine. Traduzione di Veronica Bianchini per Bocche Scucite Da questa mattina a colazione il ventisettenne Kamran Ahmed, detenuto nel carcere londinese di Pentoville, è il sesto prigioniero ad essersi unito allo sciopero della fame nazionale lanciato dai Prisoners for Palestine (PFP – Prigionieri per la Palestina). Lo sciopero di…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."