Novembre 25, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Prisoners for Palestine

Sale a sei il numero dei detenuti pro Palestina in sciopero della fame nelle carceri britanniche

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Prisoners For Palestine. Traduzione di Veronica Bianchini per Bocche Scucite Da questa mattina a colazione il ventisettenne Kamran Ahmed, detenuto nel carcere londinese di Pentoville, è il sesto prigioniero ad essersi unito allo sciopero della fame nazionale lanciato dai Prisoners for Palestine (PFP – Prigionieri per la Palestina). Lo sciopero di…

Continua a leggere