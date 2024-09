psichiatria

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera Psichiatra di formazione, Samah Jabr tratta quotidianamente innumerevoli traumi personali e collettivi in Palestina. L’identità Non ho scelto di essere palestinese. Quando sono nata in una famiglia palestinese di Gerusalemme, sono nata in una cultura, una storia, una tradizione e un popolo. Sono stata anche esposta ai numerosi traumi subiti…