Articolo pubblicato originariamente su Avvenire. Foto di copertina: I volontari di “Rabbini per i diritti umani” aiutano la famiglia di Ibrahim Altos nella raccolta delle olive nel campo di Jaba – . Di Lucia Capuzzi, inviata a Jaba (Cisgiordania) «Dai ulivo, rendi i tuoi frutti come limoni/ Dai ulivo, rendi i tuoi frutti come melograni»….