Tra la gioia del ritorno e lo shock per la devastazione: a Hebron gli abitanti ritrovano le proprie case saccheggiate dopo l’attacco israeliano
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente sul The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Ad al-Jalda, Deir Bahha e Khallat al-Maghariba, le famiglie palestinesi si sono trovate ad affrontare il difficile compito di verificare che cosa fosse stato danneggiato o portato via dalle loro abitazioni. [Getty] Intervistati da The New Arab,…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…