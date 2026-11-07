Articolo pubblicato originariamente sul The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Ad al-Jalda, Deir Bahha e Khallat al-Maghariba, le famiglie palestinesi si sono trovate ad affrontare il difficile compito di verificare che cosa fosse stato danneggiato o portato via dalle loro abitazioni. [Getty] Intervistati da The New Arab,…