Articolo pubblicato originariamente su Wafa e tradotto in italiano da F. H. L. per Infopal Sada Social, gruppo palestinese per il monitoraggio dei social media, ha affermato di aver registrato una serie di violazioni e abusi commessi dall’amministrazione dei social media contro i contenuti palestinesi nel mese di febbraio. Ha documentato più di 30 violazioni,…