Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada e tradotto in italiano da Amedeo Rossi per Zeitun.info di Nora Barrows-Friedman Un’università britannica ha sospeso dall’insegnamento una dottoranda in seguito a una campagna di calunnie da parte dei sostenitori di Israele. Shahd Abusalama, da molto tempo attivista e collaboratrice di The Electronic Intifada, è una studentessa di dottorato…