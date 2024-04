siamo tutti palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su l’Unità Di Mario Capanna Cari colleghi, non lo capite che rappresentate una esigua minoranza? La professione del giornalista dovrebbe consistere nel dire alle persone ciò che devono sapere, non ciò che vogliono sapere.(W. Cronkite) È proprio vero: la prima vittima della guerra è la verità. In questo, per quanto riguarda il…