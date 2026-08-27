Articolo pubblicato originariamente sul Pungolo Rosso. Di Pina Fioretti La sera del 24 agosto è scomparso a 79 anni Sliman Mansour. E’ stato il più grande rappresentante dell’arte palestinese contemporanea. Nato nel 1947 a Birzeit, ha frequentato le scuole di Betlehem e Beit Jala con l’intenzione di proseguire i suoi studi accademici negli Stati Uniti….