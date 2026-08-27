In ricordo di Sliman Mansour
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Articolo pubblicato originariamente sul Pungolo Rosso. Di Pina Fioretti La sera del 24 agosto è scomparso a 79 anni Sliman Mansour. E’ stato il più grande rappresentante dell’arte palestinese contemporanea. Nato nel 1947 a Birzeit, ha frequentato le scuole di Betlehem e Beit Jala con l’intenzione di proseguire i suoi studi accademici negli Stati Uniti….
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…