domenica, Maggio 17, 2026

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La Slovenia trasmetterà film sulla Palestina al posto dell’Eurovision Song Contest

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Articolo pubblicato originariamente su The Guardian. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Anche l’Irlanda e la Spagna non trasmetteranno l’Eurovision a seguito della decisione di boicottare l’evento dal vivo a causa della partecipazione di Israele Le emittenti nazionali di Irlanda, Spagna e Slovenia non trasmetteranno l’Eurovision Song Contest quest’anno, dopo aver deciso di…

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