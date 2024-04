Di Giuda Ari GrossArticolo pubblicato originariamente su Times of Israel e tradotto in italiano da Grazia Parolari per Invicta Palestina Soldati dell’IDF portano la bara di un commilitone (Miriam Alster/Flash90) Le forze di difesa israeliane hanno visto un leggero aumento del numero di soldati uccisi nell’ultimo anno – 31 rispetto ai 28 dell’anno precedente – così…