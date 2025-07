TADAMUN FEST Ci saremo anche noi domenica 29 giugno al Tadamun Festival a Udine a parlare di Palestina e del nostro ultimo viaggio in Palestina Domenica 29 giugno Via Brescia 3 (UD) al @circolonuoviorizzonti Il termine “تضامن” (taḍāmun) in arabo significa solidarietà e si riferisce a un senso di unità, sostegno reciproco e responsabilità condivisa….