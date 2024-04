Terrasanta

Articolo originariamente pubblicato su Mint Press News e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Di Jessica Buxbaum Il mese scorso, l’Autorità Israeliana per la Natura e i Parchi (INPA) ha annunciato l’intenzione di includere i luoghi santi cristiani all’interno di un parco nazionale. I capi della Chiesa hanno condannato la mossa come parte degli sforzi…