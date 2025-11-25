VIENI CON NOI IN PALESTINA: 26 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026

VIENI CON NOI IN PALESTINA

26/12/2025 – 2/1/2026

Andiamo in Palestina per incontrare le pietre vive di una terra ferita, in un tempo storico segnato da grandi difficoltà. Il nostro pellegrinaggio vuole essere un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo che, nonostante le avversità, continua a credere e a lottare pacificamente per un futuro di libertà e autodeterminazione.

Teniamo presente che, vista la situazione incerta, potrebbe rendersi necessario apportare modifiche significative al programma, sia a ridosso della partenza sia durante il viaggio, per la nostra sicurezza e quella dei nostri amici palestinesi. E’ quindi importante riporre fiducia nella scelta che, strada facendo, potremmo essere chiamati a fare.

Inizieremo il nostro pellegrinaggio a Betlemme, per poi proseguire verso la Valle del Giordano, Ramallah, Gerusalemme e Taybeh. Pernotteremo e ceneremo presso strutture di accoglienza per pellegrini. Un pullman privato ci condurrà in tutte le tappe.

Il programma dettagliato sarà diffuso più avanti.

La quota di partecipazione è di € 1.200

La quota include: tutti i pernottamenti, i pasti, i trasporti, le guide, un contributo di solidarietà per le realtà palestinesi che incontreremo

La quota non include: i voli di andata e ritorno, l’assicurazione sanitaria, ogni spesa personale extra

Per info e iscrizioni

Per info: pellegrinaggiinterrasanta@gmail.com

Per iscrizioni compilare il modulo a QUESTO LINK e verrete ricontattati

Voli consigliati

26/12: Partenza da VENEZIA con WIZZAIR, ore 5:45, arrivo a TEL AVIV 10:25

2/1: Rientro da TEL AVIV con WIZZAIR, ore 11:20, arrivo a VENEZIA 14:20

è possibile convergere anche partendo da Roma (andata 5:45 – 10:15), mentre il rientro tuttavia è alle 19:25 con arrivo a Roma alle 22:20.