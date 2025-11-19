Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Yuval Abraham

Funzionari del servizio penitenziario israeliano preparano i prigionieri palestinesi al rilascio nell’ambito di un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, nella prigione di Kteziot, nel sud di Israele, il 26 febbraio 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

Le autopsie sui cadaveri e le testimonianze degli ex detenuti suggeriscono che molti sono morti a causa delle torture, delle negligenze mediche e della privazione di cibo. Secondo un database dei servizi segreti israeliani trapelato, decine di loro erano civili.

Almeno 98 palestinesi sono morti nelle prigioni israeliane e nei centri di detenzione militari dal 7 ottobre 2023, in molti casi apparentemente come conseguenza diretta di torture, negligenza medica e privazione di cibo da parte di soldati e agenti penitenziari. Tra i detenuti provenienti da Gaza, che costituiscono la maggioranza, meno di un terzo è stato classificato dall’esercito israeliano stesso come militante, il che significa che Israele è responsabile della morte di decine di civili palestinesi in custodia.

Dati precedentemente non riportati sulle morti palestinesi in detenzione sono stati ottenuti dall’esercito israeliano e dal Servizio penitenziario israeliano (IPS) da Physicians for Human Rights–Israel (PHRI), che oggi ha pubblicato un rapporto rendendo noti questi dati. Secondo PHRI, 98 è probabilmente una stima significativamente inferiore, poiché i gruppi per i diritti umani non sono riusciti a localizzare altre centinaia di persone che sarebbero state detenute a Gaza.

+972 Magazine, Local Call e The Guardian hanno incrociato i dati del PHRI con un database interno dell’intelligence militare israeliana, trapelato alle testate all’inizio di quest’anno, per determinare quanti dei detenuti deceduti provenienti da Gaza fossero considerati dall’esercito come appartenenti alle ali militari di Hamas o della Jihad islamica palestinese. (Il database non contiene informazioni sui membri di altri gruppi armati di Gaza, che secondo i rapporti dell’IPS rappresentano meno del 2% di tutti i detenuti dell’enclave dal 7 ottobre).

I dati ottenuti dal PHRI rivelano che almeno 68 prigionieri di Gaza sono morti mentre erano sotto la custodia israeliana fino alla fine di agosto. Il database dell’intelligence – i cui dati abbiamo ottenuto a maggio e che, secondo diverse fonti dell’intelligence israeliana, l’esercito considera la banca dati più completa sulle informazioni relative ai militanti palestinesi a Gaza – elencava 21 militanti morti mentre erano sotto la custodia israeliana dall’inizio della guerra. All’epoca, si sapeva che 65 prigionieri di Gaza erano morti nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani, il che suggerisce che ben 44 dei detenuti di Gaza deceduti fossero civili.

+972, Local Call e The Guardian avevano precedentemente rivelato che il database interno dell’esercito indica che i civili rappresentavano l’83% di tutte le vittime a Gaza, nonché i tre quarti delle persone arrestate e detenute.

Oltre ai 68 abitanti di Gaza, il PHRI riferisce che 23 palestinesi della Cisgiordania e tre con cittadinanza o residenza israeliana sono morti mentre erano in custodia israeliana durante la guerra, prima dell’agosto di quest’anno, per un totale di 94 detenuti. Da allora, almeno altri quattro palestinesi sono morti in custodia – tre della Cisgiordania e uno di Gaza – portando il numero totale delle vittime conosciute a 98. (Questo non include altri sette casi in cui palestinesi sono stati uccisi dall’esercito e sono morti in custodia poco dopo essere stati arrestati, prima di raggiungere le strutture carcerarie).

Questa cifra è notevolmente superiore a quanto si pensasse in precedenza. Secondo i dati più recenti pubblicati all’inizio di novembre da tre organizzazioni palestinesi per i diritti dei prigionieri (Addameer, la Commissione per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti e la Società palestinese dei prigionieri), il numero di detenuti morti nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani negli ultimi due anni è pari a 81.

Secondo Amani Sarahneh della Società palestinese per i prigionieri, tra il 1967 e l’ottobre 2023 il numero totale di palestinesi morti mentre erano sotto la custodia israeliana è stato di 237. Sebbene la documentazione relativa ai primi anni dell’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza fosse incoerente, il numero di morti tra i prigionieri e i detenuti palestinesi negli ultimi due anni rappresenta un netto aumento, che riflette come la violenza fisica, la tortura e altri abusi nei confronti dei palestinesi siano diventati la norma nel sistema carcerario israeliano durante la guerra.

Ciononostante, il PHRI osserva che 98 è probabilmente una stima significativamente sottostimata. “Questo non è un quadro completo”, ha spiegato Naji Abbas, direttore del Dipartimento Prigionieri e Detenuti dell’organizzazione. “Siamo certi che ci siano ancora persone morte in detenzione di cui non siamo a conoscenza”.

L’esercito israeliano ha fornito gli ultimi dati sui detenuti morti nelle strutture di detenzione militare nel maggio 2024, insieme ai dati equivalenti rilasciati dall’IPS riguardo alle prigioni, quando il numero totale dei decessi in entrambi i tipi di strutture era pari a 60; ciò significa che il tasso di detenuti palestinesi morti sotto la custodia israeliana durante i primi otto mesi di guerra era di circa uno ogni quattro giorni. Quattro mesi dopo, l’IPS ha dichiarato, in risposta a una richiesta di accesso alle informazioni, che altri tre detenuti erano morti nelle prigioni israeliane.

Dal settembre 2024, ulteriori informazioni sulle morti di palestinesi sotto la custodia israeliana sono state ricevute solo in risposta a richieste specifiche su singoli detenuti: cioè, l’esercito e l’IPS hanno confermato particolari decessi quando richiesto, ma non hanno fornito dati di propria iniziativa.

Nel frattempo, si ignora la sorte di molti altri palestinesi che sarebbero stati arrestati dai soldati israeliani a Gaza. L’esercito ha informato il gruppo israeliano per i diritti umani HaMoked di non avere informazioni su centinaia di palestinesi che l’organizzazione sospetta siano stati arrestati dalle sue forze. In passato, l’esercito ha detto ai gruppi per i diritti umani che alcune persone non erano in custodia israeliana, per poi riferire in seguito, in risposta a procedimenti legali, che erano morte.

Le famiglie di Gaza non ricevono alcuna notifica ufficiale della morte dei propri cari detenuti in Israele e spesso vengono a conoscenza della notizia solo attraverso i media. I dati forniti dallo Stato al PHRI indicano che l’identità di almeno 18 cittadini di Gaza morti nelle carceri israeliane è sconosciuta e che alle loro famiglie non è stata data alcuna comunicazione della loro morte.

Nonostante siano stati registrati quasi 100 decessi durante la detenzione e nonostante le numerose testimonianze e altre prove di gravi abusi fisici – tra cui violenze sessuali diffuse, come documentato in un nuovo rapporto accusatorio del Centro palestinese per i diritti umani con sede a Gaza – solo un soldato israeliano è stato perseguito penalmente; a febbraio è stato condannato a sette mesi per aver aggredito dei detenuti di Gaza. Altri cinque soldati sono stati accusati di abuso aggravato e di aver causato gravi lesioni personali a un detenuto nel centro di detenzione di Sde Teiman, dopo che lo scorso anno alcune immagini sono trapelate ai media israeliani.

Come riporta Haaretz, il massimo responsabile legale dell’esercito israeliano ha deliberatamente evitato di avviare indagini sui presunti crimini di guerra commessi dai soldati israeliani, anche in relazione alla morte di detenuti in custodia, a causa delle prevedibili reazioni negative della destra.

“Non ci sono state accuse per nessun caso di omicidio”, ha spiegato Abbas. “Non si tratta solo di casi isolati. È un fenomeno sistemico e continuerà”.

Secondo i dati ottenuti dal PHRI, Sde Teiman è stata la struttura di detenzione più letale, con 29 palestinesi morti dal 7 ottobre. Almeno altri due detenuti sono morti nel campo di Ofer (dove +972 ha rivelato testimonianze di gravi abusi, scosse elettriche e diffusione dilagante di malattie), almeno uno nel campo di Anatot e almeno altri sette in varie altre strutture di detenzione gestite dall’esercito nel sud di Israele. Cinque sono morti all’ospedale Soroka dopo essere stati trasferiti da strutture di detenzione militari mentre erano ancora in custodia.

Per quanto riguarda le prigioni ufficiali gestite dall’IPS, almeno 16 detenuti sono morti nella prigione di Ketziot, almeno cinque nella prigione di Ofer, almeno sei all’interno della prigione di Nitzan e del centro medico dell’IPS (Marash), sette nella prigione di Megiddo, quattro nel complesso che comprende la prigione di Nafha e la prigione di Ramon, almeno uno nella prigione di Eshel, almeno tre all’interno della prigione di Kishon e altri tre nella prigione di Shikma. Il luogo di morte di altri otto è sconosciuto.

“Ogni notte sentivamo persone picchiate a morte”

+972, Local Call e The Guardian hanno esaminato 10 referti autoptici di palestinesi morti mentre erano in custodia israeliana, redatti dai medici che hanno eseguito le autopsie per conto delle famiglie dei defunti. In cinque di essi, c’erano prove di violenza come possibile causa di morte: costole multiple fratturate, contusioni sulla pelle o vicino agli organi interni e lacerazioni negli organi interni. Almeno tre decessi sono stati causati direttamente da negligenza, tra cui un caso di malnutrizione estrema, un caso di cancro del sangue non curato e un caso in cui a un detenuto diabetico è stata negata l’insulina.

Omar Daraghmeh, 58 anni, è morto nella prigione di Megiddo nell’ottobre 2023. Una TAC post mortem ha rivelato un’estesa emorragia nella zona addominale, sollevando il sospetto che la sua morte fosse il risultato di un’aggressione fisica o di una caduta da un’altezza significativa.

Anche l’autopsia di Abdel Rahman Mara’i, 33 anni, morto nella stessa prigione il mese successivo, ha rivelato segni di violenza: le costole e lo sterno erano fratturati, oltre a contusioni su tutto il corpo. Il medico che ha eseguito l’autopsia di Mara’i ha attribuito la sua morte alle violenze subite.

Un detenuto che era nella stessa cella di Mara’i ha raccontato al PHRI: “Circa 15 membri del personale [carcerario] lo hanno aggredito, circondandolo e picchiandolo selvaggiamente. Il pestaggio è durato circa cinque minuti e si è concentrato sulla testa”.

Sari Hurriyah, un avvocato palestinese con cittadinanza israeliana che è stato arrestato contemporaneamente a Mara’i per alcuni post su Facebook, ha raccontato al canale televisivo israeliano Channel 13 di aver assistito alla morte di Mara’i nella cella accanto alla sua. “Ogni notte sentivamo persone che venivano picchiate a morte, che urlavano”, ha detto Hurriyah.

Secondo la testimonianza di Hurriyah, Mara’i ha gridato per ore dopo l’aggressione: “Sto male, ho dolore, non riesco a respirare, chiamate un medico”. Ma le guardie carcerarie sono semplicemente entrate nella sua cella e gli hanno detto di stare zitto, ha detto Hurriyah. Il giorno dopo, la sua voce si è spenta; le guardie si sono rese conto che era morto e lo hanno portato via dalla cella “in un sacco della spazzatura nero”.

Abdel Rahman Bahash, 23 anni, è morto nella prigione di Megiddo nel gennaio 2024. Il referto dell’autopsia ha rilevato fratture multiple alle costole, una lesione alla milza, infiammazioni e lacerazioni ai polmoni. Una possibile causa della morte è stata l’insufficienza respiratoria dovuta a una lesione polmonare. Un altro detenuto ha riferito che le guardie avevano aggredito Bahash, dopo di che lui si era lamentato di dolori al petto e alle costole, ma gli era stata negata l’assistenza medica. Quando non è più riuscito a stare in piedi, le guardie lo hanno portato via ed è morto pochi giorni dopo.

Walid Khaled Abdullah Ahmed, 17 anni, è morto nella prigione di Megiddo nel marzo 2025. Un medico presente all’autopsia ha riferito che era quasi privo di grasso e massa muscolare e soffriva anche di colite e scabbia, il che ha portato a sospettare che fosse morto di fame. Suo padre ha dichiarato al quotidiano Haaretz: “Durante le udienze in tribunale ho visto che il ragazzo era magro, con il viso emaciato, come altri detenuti che soffrono di malnutrizione nelle prigioni”. Secondo suo padre, Ahmed non aveva precedenti malattie.

Arafat Hamdan, 25 anni, è morto nella prigione di Ofer nell’ottobre 2023. Soffriva di diabete di tipo 1 e un detenuto che era con lui ha detto che è morto per negligenza: le sue condizioni sono gradualmente peggiorate fino a quando ha smesso di mangiare e ha perso conoscenza a intermittenza.

“Abbiamo chiamato di nuovo il medico per controllarlo e lui ha detto di chiamarlo quando Arafat fosse morto”, ha ricordato il detenuto in un rapporto di B’Tselem. “Dopo un’ora e mezza, abbiamo visto del liquido uscire dalla sua bocca. Uno dei detenuti gli ha controllato il polso e ha gridato che Arafat era morto”.

Mohammed Al-Zabar, 21 anni, è morto nella prigione di Ofer nel febbraio 2024. Fin dall’infanzia soffriva di una malattia intestinale e necessitava di un’alimentazione speciale. Il referto dell’autopsia ha indicato che è morto per non aver ricevuto l’alimentazione necessaria, che ha portato a una stitichezza prolungata, e per non aver ricevuto cure mediche.

Thaer Abu Asab, 38 anni, è stato picchiato a morte all’interno della prigione di Ketziot nel novembre 2023, secondo le testimonianze dei detenuti che erano con lui. Un detenuto ha raccontato a B’Tselem che le forze speciali hanno fatto irruzione nella cella e hanno iniziato a picchiare tutti i detenuti con manganelli su tutto il corpo fino a farli sanguinare dalla testa. “Hanno picchiato Thaer più forte di tutti”, ha raccontato. “Ha cercato di proteggersi la testa con le mani, ma ben presto ha dovuto lasciarle andare a causa dei colpi”.

Dopo che le guardie se ne sono andate, Abu Asab è rimasto sul pavimento, ancora sanguinante e privo di sensi. Il detenuto ha detto che hanno cercato di chiamare una guardia per più di un’ora, ma nessuno è venuto. Alla fine, Abu Asab è stato portato fuori dalla cella e le guardie hanno informato i detenuti che era morto.

Il giorno seguente, ha continuato il detenuto, lo Shin Bet (l’agenzia di sicurezza interna israeliana) ha interrogato uno per uno tutti i detenuti che erano stati rinchiusi con Abu Asab e “ha affermato che avevamo causato problemi e ucciso Thaer, motivo per cui eravamo tutti feriti. Hanno detto che eravamo stati noi ad aggredirci a vicenda, non le guardie… Ha detto che avevamo ucciso Thaer e volevamo incolpare la prigione”.

L’IPS ha rifiutato di rispondere alla richiesta dettagliata di +972 riguardante le morti menzionate nel nostro rapporto, rimandandoci invece al Coordinatore delle attività governative nei territori (COGAT) perché “il COGAT è responsabile dei detenuti palestinesi che non sono stati condannati”. Il COGAT ha detto a +972 che la questione delle morti in custodia non è di loro competenza.