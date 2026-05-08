“Cara Teresa, mi dispiace di non essere a casa con te in questo momento. Purtroppo tuo padre, tua madre, e tante altre persone in tutto il mondo hanno compreso il momento storico e responsabilità che abbiamo”. Dal carcere israeliano in cui è rinchiuso, tramite i suoi legali Thiago Ávila ha inviato una lettera alla figlia. Per spiegarle i…