Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Di Michele Giorgio GAZA. Israele insiste nell’attacco all’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi. Israel Katz annulla l’incontro con il commissario generale dell’Unrwa e lancia nuove accuse Una scuola dell’Unrwa a Gaza usata come rifugio – Ap Non si arresta l’escalation contro l’Unrwa cominciata venerdì sera e che ha messo in ombra la decisione…