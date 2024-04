viaggi di formazione

La campagna Ponti e non muri propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina dal 22 al 29 LUGLIO 2023 Si tratta di un viaggio di una settimana, attraverso le principali città e villaggi della Palestina, da Gerusalemme, ad Hebron, passando per Betlemme, Battir, At-tuwani, fino ai campi profughi di Dehishe, Shu’fat e Aida…