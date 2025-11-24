violazioni del diritto internazionale

Articolo pubblicato originariamente sul sito di Asgi – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione L’azione della Global Sumud Flotilla è legittima. Con questo documento come ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità vogliamo fornire chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili e sulle responsabilità derivanti dalla loro violazione, anche alla luce di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse da…