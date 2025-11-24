Novembre 24, 2025

violazioni del diritto internazionale

La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia

Articolo pubblicato originariamente sul sito di Asgi – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione L’azione della Global Sumud Flotilla è legittima. Con questo documento come ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità vogliamo fornire chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili e sulle responsabilità derivanti dalla loro violazione, anche alla luce di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse da…

Nel 2020 Israele ha attaccato illegalmente Libano, Siria, Iran e Gaza. La comunità internazionale tace.

tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2021/01/03/nel-2020-israele-ha-attaccato-illegalmente-libano-siria-iran-e-gaza-la-comunita-internazionale-tace/ Posted on 3 Gennaio 2021 by admin3 29 dicembre 2020 | Robert Inlakesh https://qudsnen.co/ Nonostante abbia aggredito tre nazioni sovrane, commesso atti di guerra e di terrorismo sponsorizzati dallo Stato, abbia preso di mira le infrastrutture civili a Gaza, ucciso bambini ed espanso gli insediamenti, tutto durante una pandemia, Israele non è ancora stato accusato. Israele si…

