Articolo pubblicato originariamente su AltrEconomia Dopo cinque anni e mezzo Tel Aviv ha negato il rinnovo del visto ad Andrea De Domenico, capo dell’Ocha, l’Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari dell’Onu per i Territori palestinesi occupati. Un messaggio esplicito contro pace e diritti umani, a monito di chi denuncia quanto è in corso a…